Champions League: Play-off-Spiele terminiert

Ende März/Anfang April finden die Play-off-Spiele der Handball Champions League statt. Nun hat die EHF die Partien zeitgenau angesetzt.

Das Hinspiel zwischen dem HC Zagreb und Montpellier HB wird am 27. März um 20.45 Uhr (MEZ) angepfiffen. In dieser Paarung wird der Viertelfinal-Gegner des THW Kiel ermittelt. Am gleichen Tag empfängt GOG um 18.45 Uhr Industria Kielce in der Jyske Bank Arena in Odense.

Teil 1 des ungarischen Duells zwischen Pick Szeged und Telekom Veszprem findet am 28. März statt, um 18.45 Uhr. Um 20.45 Uhr am 28. März trifft Wisla Plock auf Paris Saint-Germain. Die Rückspiele finden eine Woche später, am 3./4. April, statt.

Die Play-off-Partien in der Übersicht:

Mittwoch, 27. März

18.45 Uhr GOG (DEN) - Industria Kielce (POL)

20.45 Uhr HC Zagreb (CRO) - Montpellier HB (FRA)

Donnerstag, 28. März

18.45 Uhr Pick Szeged (HUN) - Telekom Veszprem (HUN)

20.45 Uhr Wisla Plock (POL) - Paris Saint-Germain (FRA)

Mittwoch, 3. April

18.45 Uhr Industria Kielce (POL) - GOG (DEN)

20.45 Uhr Montpellier HB (FRA) - HC Zagreb (CRO)

Donnerstag, 4. April

18.45 Uhr Telekom Veszprem (HUN) - Pick Szeged (HUN)

20.45 Uhr Paris Saint-Germain (FRA) - Wisla Plock (POL)