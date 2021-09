Champions League: München und Mannheim nach Siegen Erster

Erfolgreicher Tag für die deutschen Mannschaften in der Champions Hockey League: München und Mannheim haben ihre Spiele gewonnen und sind nun Erster.

Der dreimalige deutsche Meister Red Bull München hat in der Champions Hockey League (CHL) das Spitzenspiel der Gruppe D gegen den schwedischen Vizemeister Rögle BK gewonnen und damit die Tabellenspitze übernommen. Die Bayern gewannen daheim mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) und revanchierten sich für die unglückliche 3:4-Niederlage in Schweden.



Trevor Parkes (29./36.) brachte die Münchener vor 1017 Zuschauern auf die Siegerstraße, Ludvig Larsson (45.) verkürzte im Powerplay für den Ex-Klub des deutschen Jungstars Moritz Seider.



Die Adler Mannheim feierten beim 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen den finnischen Meister Lukka Rauma ihren zweiten Sieg und kletterten ebenfalls an die Tabellenspitze. Matchwinner für Mannheim, das im Hinspiel 1:5 untergegangen war, war Neuzugang Nigel Dawes. Der ehemalige kasachische Nationalspieler traf zum 1:1 (53.) und verwandelte auch den entscheidenden Penalty.