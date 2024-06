Champions League Männer: Teilnehmer, Modus, Termine der Saison 2024/25

Seit letzter Woche sind die 16 Mannschaften, die in der kommenden Saison in der Champions League der Männer spielen werden, bekannt. Am kommenden Donnerstag, den 27. Juni wird die Gruppenphase ausgelost.

Aalborg und Magdeburg spielen auch in der kommenden Saison in der Champions League. IMAGO/wolf-sportfoto

Neun Teams haben sich auf sportlichen Weg einen Platz in die Champions League gesichert. Die anderen sieben Teilnehmer wurden nun durch Wildcards ermittelt.

Diese Mannschaften spielen in der Saison 2024/25 in der EHF Champions League

Die Duelle der Gruppenphase werden nun am Donnerstag, den 27. Juni ausgelost. Die EHF wird die Auslosung auf dem verbandseigenen YouTube-Kanal sowie der eigenen Streamingplattform übertragen.

Das Prozedere der Auslosung folgt dem Prinzip der letzten Jahre: Die Mannschaften werden in drei Lostöpfe aufgeteilt, dabei wird ausgeschlossen, dass es bereits in der Gruppenphase zu nationalen Duellen kommt. So gehen sich der SC Magdeburg und die Füchse Berlin in der ersten Wettbewerbsphase aus dem Weg. Das gleiche gilt auch für die Teams aus Polen, Dänemark, Ungarn und Frankreich.

Die 16 Teilnehmer werden dann in zwei Gruppen gelost, dort treffen die Teams in jeweils Hin- und Rückspielen aufeinander. Nach 14. Spieltagen ziehen die zwei Top-Teams beider Gruppen direkt ins Viertelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen drei, vier, fünf und sechs kämpfen in Play-Offs um die verbleibenden Viertelfinaltickets, während für die beiden letztplatzierten Teams die Saison in der Königsklasse nach der Gruppenphase beendet ist.

Der erste Spieltag in der neuen Champions-League-Saison ist für den 11. und 12. September terminiert.

In der Übersicht: Die Meister in Europa 2023/24

Teilnehmer EHF Champions League 2024/25

FC Barcelona (ESP)

SC Magdeburg (GER)

Füchse Berlin (GER)

SPR Wisla Plock (POL)

Paris St. Germain (FRA)

Aalborg Haandbold (DEN)

Telekom Veszprem (HUN)

Sporting CP Lissabon (POR)

Kolstad Handball (NOR)

RK Zagreb (HRV)

Fredericia Håndboldklub (DEN)

HBC Nantes (FRA)

Pick Szeged (HUN)

RK Eurofarm Pelister Bitola (MKD)

KS Kielce (POL)

CS Dinamo Bukarest (ROU)

Nicht erfolgreiche Wildcard-Bewerber

CD Bidasoa Irun (ESP)

Elverum Handball (NOR)

FC Porto (POR)

Kadetten Schaffhausen (CHE)

HT Tatran Prešov (SVK)