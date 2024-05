Champions League live: DAZN/Amazon - Wer zeigt was?

Die Champions League ist aus der Sommerpause zurück und bietet direkt einige vielversprechende Partien. DAZN und Amazon teilen sich die Übertragungsrechte, doch wer zeigt was?

Fußballfans, die die Spiele der deutschen Vertreter Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin in der Champions League live vor den Fernsehgeräten verfolgen möchten, benötigen auch in der Spielzeit 2023/24 mindestens ein kostenpflichtiges Abonnement. Denn während lediglich das Endspiel der Königsklasse zuzüglich zum DAZN-Stream auch im öffentlich-rechtlichen ZDF zu sehen ist, laufen die restlichen 124 Begegnungen ausschließlich bei DAZN oder Amazon Prime.

Aufteilung zwischen DAZN und Amazon Prime

Der Streaminganbieter DAZN gilt aufgrund der Exklusivrechte an 108 der 125 Endrundenspiele der Königsklasse als größter Rechteinhaber in Deutschland. DAZN übertragt dabei mit Ausnahme je eines Dienstagabendspiels jede Gruppenpartie als Einzelspiel oder in der Konferenz.

An Dienstagabenden hält Amazon Prime das Exklusivrecht an je einer Partie, an der - sofern möglich - ein deutsches Team beteiligt ist. Über die Streamingplattform des US-Unternehmens können deshalb zwischen der Gruppenphase und dem Halbfinale insgesamt 14 ausgewählte Begegnungen live verfolgt werden - das Endspiel läuft nicht bei Amazon Prime.

Welche Champions-League-Spiele zeigt Amazon Prime?

Vor dem Start der Gruppenspiele hat Amazon bereits eine erste Auswahl an Exklusiv-Spielen getroffen. So startet der Streamingdienst mit der Übertragung des Auswärtsspiels von Borussia Dortmund bei Paris St. Germain (Dienstag, 19. September, 21 Uhr) in die neue Saison. An den anschließenden Spieltagen zählt der FC Bayern gleich zweimal hintereinander zum Angebot - sowohl das Auswärtsspiel in Kopenhagen (3. Oktober, 21 Uhr) als auch der Münchner Auftritt bei Galatasaray Istanbul (24. Oktober, 18.45 Uhr) laufen bei Amazon Prime. Am vierten Spieltag hat sich Amazon bereits auf das Duell zwischen Dortmund und Newcastle United festgelegt (7. November, 18.45 Uhr), die restlichen Entscheidungen stehen bis dato noch aus.

Während des Achtelfinals erhöht sich die Anzahl der Amazon-Übertragungen auf je zwei Dienstagsspiele pro Hin- und Rückrunde, im Viertel- und Halbfinale zeigt der Streamingdienst je zwei der acht beziehungsweise vier Duelle.

Wo kann man die Highlights der Champions League schauen?

Wer ein Livespiel der Königsklasse verpasst hat oder über kein passendes Abonnement verfügt, kann im Anschluss auf kostenfreie Zusammenfassungen der Partien zurückgreifen. Das ZDF stellt Highlight-Clips der Spiele mit deutscher Beteiligung sowie weiterer Topduelle über die Mediathek und den eigenen YouTube-Kanal zur Verfügung. Zusätzlich dazu sicherte sich DAZN auch hierfür die Rechte, sodass auf der Plattform die Höhepunkte aller Spiele zu finden sind - mit etwas Verzögerung am jeweils folgenden Freitag auch die des Amazon-Spiels vom Dienstagabend.