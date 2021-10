Champions-League-Konkurrenz: Arminia buhlt um türkisches Talent Ince

Arminia Bielefeld beschäftigt sich auch mitten in der Saison mit weiteren Neuzugängen. Burak Ince (17) könnte einer werden.

Das satte 0:4 gegen Bayer Leverkusen ordnete Samir Arabi ganz nüchtern ein: "Wir sind auf eine der besten Mannschaften Deutschlands getroffen." Bielefeld wartet somit weiter auf den ersten Saisonsieg und verbringt die Länderspielpause auf Platz 16.

Währenddessen richten sich die Blicke, insbesondere von Sportchef Arabi, in die Türkei zu Zweitligist Altinordu. Dort macht Burak Ince auf sich aufmerksam und hat neben der Arminia auch den FC Sevilla und Leverkusen auf den Plan gerufen. Das Mittelfeld-Talent wird am 20. Januar 18 jahre alt und soll dann in die Bundesliga wechseln, eine Instagram-Story des jungen Türken deutete den Schritt zuletzt bereits an.

Bei Gesprächen vor Ort in der Altinordu-Akademie, aus der einst unter anderem auch Caglar Söyüncü (ehemals Freiburg, jetzt Leicester City) hervorging, wuchs offenbar die Überzeugung, dass sich Bielefeld für Ince als Sprungbrett in die internationale Fußballwelt eignen könnte.

Dem Vernehmen nach will Arminia dem bald 18-Jährigen zu dessen Volljährigkeit mit einem üppigen Fünfjahresvertrag ausstatten, Meldungen über eine für die Ostwestfalen rekordverdächtige Ablösesumme von rund 2,5 Millionen Euro freilich entlockten Arabi nur ein vielsagendes Schmunzeln. Diese Summe wird es nicht werden.