Champions League kompakt: Letzte Entscheidungen gefallen

Die Machineseeker EHF Champions League der Männer im Handball befindet sich auf der Zielgerade. Der vierzehnte Spieltag der Gruppenphase bringt die letzten Entscheidungen. Nach dem THW Kiel am Mittwoch holte sich dabei auch der SC Magdeburg den Gruppensieg, Plock löste das letzte Ticket in die K.O.-Runde.

Letzter Spieltag in der Gruppenphase der EHF Machineseeker Champions League im Handball. In der Gruppe A standen die beiden Topteams, die das direkte Ticket ins Viertelfinale lösen, bereits fest. Mit einem Sieg gegen RK Zagreb holte sich der THW Kiel im Fernduell mit Aalborg Haandbold den Gruppensieg. Paris sicherte mit einem Erfolg gegen Szeged den dritten Platz, Kielce mit einem Remis in Aalborg den vierten Rang.

Die Parallelgruppe B hielt ein direktes Duell um einen Platz im Viertelfinale bereit, der SC Magdeburg sicherte sich diesen mit einem Auswärtserfolg bei Telekom Veszprem. Durch die Niederlage des bereits sicher für das Viertelfinale qualifizierten FC Barcelona gegen Montpellier konnte auch der zweite Handball Bundesligist dann sogar den Gruppensieg feiern. GOG landete nach einem abschließenden Sieg in Celje auf dem fünften Platz und das letzte Ticket in die K.O.-Runde sicherte sich Plock nach einem 29:28-Erfolg gegen Porto.

Im Viertelfinale der Handball Champions League:

- THW Kiel (A1)

- SC Magdeburg (B1)

- Aalborg HB (A2)

- FC Barcelona (B2)

Play-offs ums Viertelfinale der Handball Champions League:

Paris Saint-Germain (A3) - Wisla Plock (B6)

Telekom Veszprem (B3) - Pick Szeged (A6)

KS Kielce (A4) - GOG Handbold (B5)

Montpellier HB (B4) - RK Zagreb (A5)

Gruppe A

In der Gruppe A der Machineseeker EHF Champions League im Handball führte der THW Kiel die Tabelle mit zwei Punkten vor Aalborg Haandbold an, der Direktvergleich ging allerdings an die Dänen. Mit einem Sieg gegen Zagreb tilgte der Bundesligist die letzten Zweifel am Gruppensieg. Gerade einmal zwei Zähler trennten die Teams auf den Plätze 3-6. Paris holte sich mit einem Sieg gegen Szeged den dritten Platz, Kielce sicherte mit einem Remis in Aalborg den vierten Platz, dahinter folgen Zagreb und Szeged. Kolstad gewann das Duell der beiden bereits ausgeschiedenen Teams gegen Bitola.

THW Kiel vs RK Zagreb

Den letzten Zweifel am Gruppensieg in der Handball Champions League hat der THW Kiel mit einem Sieg gegen RK Zagreb getilgt - allerdings war das Spiel eine Achterbahnfahrt. Nach einem 0:2 stellten die Kieler dank eines starken Tomas Mrkva und zehn Minuten ohne Gegentor auf 9:2, doch acht Minuten später sah sich Filip Jicha beim Stand von 11:9 zu einer Auszeit gezwungen. Doch die Nachlässigkeiten hielten zunächst an, beim 12:11 mussten die Gastgeber sogar den Anschluss und beinahe den Ausgleich hinnehmen.

Nach einem 17:15 zur Pause sorgten die Kieler dann aber zu Beginn des zweiten Abschnitts schnell für klare Verhältnisse: Mit einer Siebener-Serie zum 24:15 waren die Weichen gestellt, beim 26:16 wurde es erstmals zweistellig und am Ende stand ein 33:22 auf der Anzeigetafel. Tomas Mrkva war glücklich über den Gruppensieg, bedankte sich bei den Zuschauern und fügte an: "Besonders freue ich mich für meinen jungen Kollegen Magnus Bierfreund, der die letzten Minuten gespielt und zwei wirklich tolle Paraden gemacht hat."

Kolstad Handball vs HC Eurofarm Pelister Bitola

Es war ein Duell der Enttäuschten, denn sowohl das mit großen Ambitionen gestartete Projekt aus Kolstad wie auch Eurofarm Pelister hatten bereits vor dem Anwurf keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Entsprechend gelöst konnten beide Teams in das direkte Duell gehen, das sich zu einem durchaus unterhaltsamen Schlagabtausch entwickelte. Ein Doppelschlag von Adrian Aalberg eröffnete die Begegnung, in der Folge setzten sich die Gastgeber auf 9:3 ab.

Danach stabilisierte sich Pelister Bitola und konnte den Abstand bis zum 17:13 zur Pause sogar wieder auf vier Tore verkürzen. Der letzte Treffer des ersten Abschnitts war dabei einer von elf, die auf das Konto von Uros Borzas gingen - auf der Gegenseite erzielte Simon Lyse allerdings ebenso viele Treffer und hielt die Gäste so auf Abstand. Beim 28:25 hoffte der Außenseiter noch einmal, doch ein Doppelschlag von Lyse setzte den Kurs zum 34:27-Erfolg.

Paris Saint-Germain HB vs Pick Szeged

Für Paris und Szeged waren die beiden ersten Plätze in der Gruppe und somit der direkte Einzug in das Viertelfinale zwar außer Reichweite, doch im direkten Duell ging es um die Ausgangslage für die Play-offs und einen von der Papierform her leichteren Gegner. Paris erzielte durch Kamil Syprzak zwar den ersten Treffer, wenig später stand aber ein 3:6 auf der Anzeigetafel. Auch nach einer frühen Auszeit lief PSG diesem Rückstand weiter hinterher, nach dem 9:13 gelang es dem Gastgeber dann aber das Spiel zum 15:14-Pausenstand zu drehen.

Nach Wiederbeginn glich Szeged noch einmal aus, doch Paris bekam das Heft mehr und mehr in die Hand. Beim 19:16 hatten sich die Hausherren erstmals auf drei Tore abgesetzt und über 22:18 und 24:19 zogen die Franzosen dann auf 28:20 davon. Szeged halbierte den Abstand zwar noch eimal, konnte den 37:33-Erfolg von Paris aber nicht mehr in Gefahr bringen. "Szeged hat gute Spieler, es war schwierig. Wir haben es dann aber geschafft unser Spiel durchzuziehen", erklärte Luc Steins.

Aalborg Haandbold vs Industria Kielce

Für Aalborg stand der direkte Einzug ins Viertelfinale bereits fest und nach dem Erfolg des THW Kiel war der Gruppensieg außer Reichweite, für Kielce ging es im Fernduell mit Paris noch um den dritten Platz. Die Hausherren verzichteten auf Mikkel Hansen und Niklas Landin, bei Kielce fehlte neben den zahlreichen verletzten Akteuren auch Andreas Wolff. Insgesamt hatte Kielce nur dreizehn Akteure auf dem Spielberichtsbogen. Und zunächst sah es auch nach einer klaren Angelegenheit aus, Aalborg legte ein schnelles 5:1 vor, doch mit einer Vierer-Serie glichen die Gäste aus.

In der Folge entwickelte sich ein unterhaltsamer Schlagabtausch, bei dem im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts Kielce vorlegte. Nach einem Doppelschlag führten die Gäste zur Pause mit drei und nach einem weiteren nach Wiederbeginn sogar mit fünf Toren. Bis zum 26:30 liefen die Hausherren dem Rückstand hinterher, dann ließen beim personell geschwächten Team von Talant Dujshebaev die Kräfte nach. Beim 32:32 hatte Aalborg ausgeglichen, beim 34:33 und 35:34 legten die Gastgeber wieder vor. Dani Dujshebaev glich in der finalen Minute aber aus und als Sandro Mestric einen letzten direkten Freiwurf parierte, war das Remis perfekt.

Gruppe B

In der Gruppe B der Machineseeker EHF Champions League im Handball stand der FC Barcelona zwar schon im Viertelfinale, musste aber für den Gruppensieg gegen Montpellier punkten. Das gelang nicht und so nutzte der SC Magdeburg die Chance und holte sich mit dem Auswärtssieg in Veszprem nicht nur das direkte Ticket ins Viertelfinale sondern auch den ersten Platz. Veszprem verblieb auf den dritten Platz und muss in den Play-offs nun gegen Liga-Konkurrent Szeged antreten. Montpellier behauptete sich vor GOG, das in Celje gewann, und den sechsten Platz und somit das letzte Ticket in die K.O-Runde sicherte sich Plock mit einem 29:28 im Krimi gegen Porto.

Telekom Veszprem vs SC Magdeburg

Nach einer nervösen Anfangsphase übernahm der SC Magdeburg in Veszprem mit einer Dreier-Serie zum 8:5 das Kommando, doch die Ungarn kamen wieder auf und so ging es nach dem Ausgleich zum 11:11 mit einem 14:14 in die Kabinen. Direkt nach Wiederbeginn warf Mikita Vailupau die Gastgeber sogar in Vorlage. Der SCM holte sich die Führung sofort wieder zurück, geriet in Unterzahl dann aber wieder in Rückstand.

Bei numerischer Gleichzahl drehte Tim Hornke das Ergebnis allerdings umgehend wieder und während Sergey Hernandez einen Siebenmeter der Gastgeber parierte baute Felix Claar die Führung auf 25:22 aus. Auch dank der Paraden von Hernandez verteidigte der SCM den Vorsprung, denn wenn Veszprem doch traf, folgte die Antworte umgehend. Nach einer weiteren Hernandez-Parade und dem 29:25 von Claar waren die Weichen zum 30:28-Erfolg und ins Viertelfinale der Handball Champions League für den SC Magdeburg gestellt.

» Spielbericht und Statistik Telekom Veszprem vs SC Magdeburg

RK Celje Pivovarna Laško vs GOG

Nur mit einem Sieg konnte GOG Montpellier im Kampf um den vierten Platz in der Gruppe noch unter Druck setzen, auf der Gegenseite wollte sich Celje mit einem Erfolg aus der Handball Champions League verabschieden. Der Sport geriet beim Stand von 10:9 aber in den Hintergrund, auf der Tribüne gab es einen medizinischen Notfall - die Fans schufen für die Einsatzkräfte mit einer Fahne einen Sichtschutz. Nach einigen Minuten wurde die Partie fortgesetzt.

Nach einem 15:15 beim Seitenwechsel konnte sich GOG etwas absetzen, die Deckung der Dänen stand nun besser und dahinter verbuchte Tobias Thulin mehrere Paraden. Die Gäste setzten sich auf drei Tore ab und bauten den Vorsprung dank der Treffer von Aaron Mensing weiter aus. Am Ende stand ein 34:30-Auswärtserfolg zu Buche - für den vierten Platz sollte es am Ende aber dennoch nicht reichen, da Montpellier am späteren Abend in Barcelona siegte.

FC Barcelona vs Montpellier HB

Der FC Barcelona muss noch mindestens einen Zähler holen, um die Gruppe zu gewinnen. Nur ein Sieg reicht definitiv für den Gruppensieg, bei einem Remis muss man darauf hoffen, dass Magdeburg nicht in Veszprem gewinnt. Montpellier geht mit einem Zähler Vorsprung ins Fernduell mit GOG, muss für Platz 4 mindestens ein Remis holen.

"Auf dem Papier sehen alle diese Mannschaften sehr ähnlich aus", sagt Montpellier-Trainer Patrice Canayer gegenüber MidiLibre mit Blick auf die möglichen Gegner aus der Gruppe A, wo vor dem letzten Spieltag noch Paris, Kielce, Zagbreb und Szeged um die Plätze 3-6 kämpfen. "Auf der anderen Seite scheint Zagreb nach dem Sieg gegen PSG im letzten Spiel am besten gerüstet zu sein.

Wisla Plock vs FC Porto

Ein direktes Duell um den Einzug in die Play-offs - Wisla Plock sammelte bislang 9 Zähler, Porto folgt mit einem Punkt Rückstand. Damit kommt es auch nicht auf den 24:23-Heimsieg der Portugiesen im Hinspiel an, denn ein Direktvergleich aufgrund von Punktgleichheit ist nicht entscheidend. Porto muss gewinnen, Plock benötigt ein Remis für das Weiterkommen.

"Es wird ein schwieriges Spiel gegen eine gute Mannschaft mit guten Spielern, aber wenn uns jemand zu Beginn der Saison gesagt hätte, dass wir jetzt auf uns selbst angewiesen sind, dann hätten wir alle ohne zu zögern zugestimmt", so Plock-Coach Xavi Sabate.

"Wir müssen den Geist der letzten Spiele in dieses Spiel mitnehmen und von Beginn an bis zum Ende sehr konzentriert sein. Wir wollen mit viel Ehrgeiz und einer geschlossenen Mannschaftsleistung in das Spiel gehen. Das sind die Zutaten, die uns in die nächste Phase des Wettbewerbs bringen können", ist Portos Coach Carlos Resende überzeugt.

