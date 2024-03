Champions League kompakt: Kielce auf Kurs SCM-Duell, Remis bei THW-Gegnern

Die Machineseeker EHF Champions League der Männer im Handball ist in die K.O.-Phase gestartet. Gesucht wurden am Mittwoch die Gegner vom THW Kiel und SC Magdeburg - Kielce konnte sich ein Polster erarbeiten, im zweiten Spiel gab es ein Remis. Am Donnerstag geht es mit klangvollen Duellen weiter.

Nach der Gruppenphase starten in der EHF Champions League nun die K.O.-Spiele. Vier Teams qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale, darunter auch die beiden deutschen Vertreter THW Kiel und SC Magdeburg.

Acht Teams spielen in den Play-offs vier weitere Viertelfinalisten aus. Auf Magdeburg wartet der Sieger zwischen GOG und Kielce, der Blick vom THW Kiel richtet sich auf das Duell zwischen dem RK Zagreb und Montpellier HB.

Nationale Duell sind in der nächsten Runde ausgeschlossen, denn der FC Barcelona bekommt es entweder mit Wisla Plock oder Paris St. Germain zu tun und Aalborg wird sich mit einem ungarischen Gegner messen - entweder Pick Szeged oder Telekom Veszprem.

Im Viertelfinale der Handball Champions League:

- THW Kiel (A1)

- SC Magdeburg (B1)

- Aalborg HB (A2)

- FC Barcelona (B2)

GOG - Industria Kielce

GOG holte sich mit 13 Punkten den fünften Platz in der Gruppe B, Kielce reichten drei Zähler mehr zu Rang vier in der Gruppe 4. Die Gäste galten als leichter Favorit, unterstrichen diese Rolle mit einer Siebener-Serie zum 10:3. Danach stabilisierten sich die Hausherren wieder, doch Kielce gelang es Emil Madsen und Aaron Mensing größtenteils zu neutralisieren, hinzu kam ein starker Andreas Wolff zwischen den Pfosten und ein glänzender Alex Dujshebaev in der Offensive. Kielce hielt die Dänen in der Folge auf Distanz, steuerte über ein 18:10 zur Pause zum 33:25-Erfolg - und nimmt so einen Acht-Tore-Vorsprung mit in das Rückspiel in eigener Halle.

RK Zagreb - Montpellier HB

Sowohl Zagreb wie auch Montpellier holten in der Gruppenphase 14 Zähler, den Kroaten brachte dies Rang fünf und Montpellier Platz vier. Auch das Hinspiel sollte mit einem Gleichstand enden: Montpellier legte in der mit 15.200 Zuschauern ausverkauften Arena zwar ein 4:1 vor - doch Zagreb kämpfte sich nach einer über zehnminütigen Durststrecke zurück in die Partie. Nach der Pause ging Zagreb sogar kurz in Führung, doch Montpellier holte sich diese zurück. Die Gastgeber ließen sich aber nicht abschütteln, auch nicht nach dem 27:25 - sie egalisierten zum 27:27 bevor beide Seiten die Chance auf den Siegtreffer vergaben. Der Viertelfinal-Gegner des THW Kiel wird somit erst im Rückspiel ermittelt-

Pick Szeged - Telekom Veszprem

Veszprem gegen Szeged - nicht nur zwei Duelle in der regulären Saison, sowie traditionell im Finale von Meisterschaft und Pokalfinale, sondern zum zweiten Mal auch in der Königsklasse kreuzen beide Teams die Klingen. "Dieses Spiel ist für beide Seiten von großer Bedeutung, und wir dürfen nicht vergessen, dass es um das Viertelfinale geht", so Veszprems Torhüter Rodrigo Corrales, der betont: "Wir brauchen eine herausragende Leistung."

"Wir wissen, wie stark unser Gegner ist, eine der besten Mannschaften in Europa. Aber ich sehe auch, dass wir gut sind und dass wir zu Hause gegen jeden eine Chance haben. Wir müssen am Donnerstag auf jeden Fall unser Bestes geben", so Szegeds Linksaußen Sebastian Frimmel. Auf den Sieger würde ein Duell mit Aalborg warten.

Wisla Plock - Paris St. Germain

Wer fordert im Viertelfinale den FC Barcelona heraus - Wisla Plock oder Paris St. Germain? Die Polen konnten erst am letzten Spieltag das Ticket für die Play-offs buchen, in einem direkten Duell mit dem FC Porto. PSG konnte sich lange Zeit Hoffnungen auf den direkten Sprung ins Viertelfinale machen - am Ende holte man sich mit 17 Zählern Rang 3.

"Wir sind uns bewusst, dass wir nicht in der Favoritenrolle sind, aber so oder so werden wir versuchen, in unserem ersten Heimspiel mit der Unterstützung unserer Fans, die uns wie immer anfeuern werden, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir werden sehen, was am Ende der Play-off-Phase passiert, denn sie sind die Favoriten, aber wir werden trotzdem kämpfen", verspricht Plock-Trainer Xavi Sabate vor dem Duell mit seinem Landmanns Raul Gonzalez auf der Bank von PSG.

EHF Champions League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League. Markus Herwig meldet sich von der Partie zwischen GOG und Industria Kielce, Gari Paubandt ist am Mittwochabend bei RK Zagreb gegen Montpellier im Einsatz, wenn der nächste Gegner des THW Kiel ermittelt wird. Dieses Duell wird auch bei DAZN zu sehen sein.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Pick Szeged gegen Telekom Veszprem und Wisla Plock gegen Paris St. Germain. Das ungarische Derby kommentiert Vincent Schuster, in der zweiten Partie ist Gari Paubandt im Einsatz.

Zudem gibt es das Kellerduell der Handball-Bundesliga zwischen dem TVB Stuttgart und dem Bergischen HC mit Florian Schmidt-Sommerfeld sowie eine Konferenz, da auch insgesamt drei Zweitligapartien übertragen werden. Finn-Ole Martins hat Stephan Just als Experte an seiner Seite.