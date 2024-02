Champions League kompakt: Kiel-Verfolger im direkten Duell

Die Machineseeker EHF Champions League der Männer befindet sich auf der Zielgerade. Der zwölfte Spieltag der Gruppenphase bietet wieder erneut richtungsweisende Partien.

Aalborg und Pick Szeged duellieren sich am Mittwoch. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

In der Gruppe A der Machineseeker EHF Champions League könnten die Weichen für die Qualifikation für das Viertelfinale gestellt werden. Während der THW Kiel eine Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht zu lösen hat, duellieren sich die vier ärgsten Verfolger. Dazu gibt es noch ein direktes Duell um Rang 6 in der Gruppe.

Gruppe A

THW Kiel - HC Eurofarm Pelister Bitola

In der Gruppe A kann der THW Kiel der direkten Qualifikation für das Viertelfinale im Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht Eurofarm Pelister Bitola einen Schritt näher kommen.

"Für uns ist das Spiel gegen Pelister eines von drei Endspielen im Kampf um den Gruppensieg. Wir wollen uns direkt für das Viertelfinale qualifizieren, und dafür wäre ein Sieg gegen Pelister unheimlich wichtig", betont Kiels Harald Reinkind und der Norweger ergänzt: "Wir wissen, dass Pelister stärker ist, als es die Tabelle vermuten lässt, und sie werden ohne Druck spielen. Das macht sie zu einer gefährlichen Mannschaft und wir müssen mit voller Konzentration gegen sie spielen."

Kolstad Handball vs HC Zagreb

Kolstad steht im Heimspiel gegen den RK Zagreb unter Zugzwang, einen Zähler trennen beide Mannschaften. Die Norweger sind aktuell Siebter, die Kroaten hingegen Sechster und damit auf dem letzten Platz für die Play-offs.

"Jetzt haben wir ein Spiel, das höchstwahrscheinlich entscheidend für das Weiterkommen in der EHF Champions League sein wird, und das sagt uns etwas darüber, wie wichtig dieses Spiel sein wird. Wir haben in Trondheim Spektrum schon einige gute Leistungen gezeigt, und daran wollen wir anknüpfen", erklärt Kolstads Gabriel Setterblom.

Aalborg Handbold vs Pick Szeged

Ebenfalls am Mittwoch kreuzen Aalborg Haandbold und Pick Szeged die Klingen. "Wir sind in der EHF Champions League in einer sehr guten Position und haben es immer noch selbst in der Hand, als Gruppenerster abzuschließen. Wir haben letzte Woche gegen Zagreb ein wirklich gutes Spiel gemacht und müssen diese guten Momente mit in das Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft aus Szeged nehmen", so Aalborgs Trainer Stefan Madsen, der die Enttäuschung von der Niederlage im Pokalfinale gegen GOG ablegen will.

"Die Bedeutung dieses Spiels kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und wird mit Sicherheit darüber entscheiden, wer in Zukunft die Nummer eins und zwei in dieser Gruppe sein wird. Wir alle wissen, wie viel auf dem Spiel steht, und wir hoffen wirklich, dass wir ein tolles Spiel abliefern und den Heimfavoriten Aalborg herausfordern können", unterstreicht Szegeds Torhüter Emil Kheri Imsgard die Ausgangslage.

Paris Saint-Germain HB vs Industria Kielce

Das zweite Topspiel der Gruppe bestreiten die mit Szeged punktgleichen Teams Paris St. Germain und Industria Kielce am Donnerstagabend. Das Trio ist einen Zähler hinter Aalborg, drei hinter den Zebras. "Das Spiel gegen Kielce ist immer ein wichtiges Duell in der Champions League. Wir erinnern uns an das Hinspiel, als es um Details ging und wir in ihrer Arena nur mit einem Tor verloren haben. Wir müssen fast perfekt spielen, um sie zu schlagen, denn sie sind eine großartige Mannschaft", warnt PSG-Kreisläufer Lukas Karabatic.

"Wir wissen, dass es ein sehr schwieriges Spiel in Paris sein wird. Wir müssen natürlich hart und gut spielen. Wir müssen Fehler im Angriff und in der Verteidigung vermeiden. Ich bin mir sicher, dass es ein guter Kampf werden wird", so Kielces Linksaußen Dylan Nahi vor dem Duell gegen seine Landsleute und betont mit Blick auf die Konstellation der Gruppe: "Unsere Gruppe ist sehr schwierig, zwischen dem zweiten und dem fünften Team liegt nur ein Punkt. Eine Niederlage wird alle in eine schwierige Lage bringen."

Gruppe B

In der Gruppe B der Machineseeker EHF Champions League wird die Entscheidung um die direkten Tickets für das Viertelfinale womöglich erst an den letzten Spieltagen vergeben, wenn der SC Magdeburg noch gegen den FC Barcelona und bei Telekom Veszprem antreten muss. Diese Woche gehen sich die Topteams noch aus dem Weg, Magdeburg reist zu Schlusslicht Celje, Veszprem und Barca haben Heimspiele. Spannend wird es auch, wer sich den letzten Playtz für die Play-offs schnappt - Wisla Plock und der FC Porto gehen punktgleich in den zwölften Spieltag.

RK Celje Pivovarna Laško vs SC Magdeburg

Der SC Magdeburg ist in der Königsklasse seit neun Spielen ohne Punktverlust, nun gilt es im Fernduell mit dem FC Barcelona und Telekom Veszprem vorzulegen. Die Slowenen sind punktloses Schlusslicht, theoretisch könnte man mit drei Siegen noch den FC Porto einholen.

"Magdeburg spielt derzeit den schönsten und schnellsten Handball in Europa. Es ist praktisch unmöglich, sie zu stoppen. Wir werden uns auf keinen Fall einschüchtern lassen und zurückstecken. Wir haben eine junge Mannschaft. Jedes Spiel gegen die besten europäischen Mannschaften ist eine gute Erfahrung, aus der sie viel lernen können", so Celjes Trainer Alem Toskic.

Der SCM musste am Sonntag nach zuvor 30 Siegen in Serie in der Bundesliga eine Niederlage einstecken. "Die Niederlage in Hannover wird uns nicht umwerfen. Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht den Kopf hängen lassen und an unsere bisherigen starken Leistungen in Celje anknüpfen", sagt SCM-Coach Bennet Wiegert.

Wisla Plock vs Montpellier HB

Wisla Plock befindet sich vor allem mit dem FC Porto noch in einem Fernduell um Rang 6, beide Teams sind punktgleich. Montpellier HB konnte hingegen schon doppelt so viele Punkte wie die Polen sammeln und hat die Teilnahme an den Play-offs sicher.

"Montpellier hat eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die in der Abwehr sehr stark und im Gegenstoß sehr schnell ist. Außerdem haben sie einen tollen Trainer, dank dem sie einen sehr guten Handball spielen. Es wird eine schwierige Begegnung, aber wir spielen zu Hause und mit der Unterstützung unserer Fans, die die ORLEN Arena füllen werden, müssen wir zwei Punkte holen", umreißt Plock-Coach Xavi Sabate die Situation für sein Team.

Telekom Veszprém HC vs GOG

Telekom Veszprem darf sich bei zwei Zählern Rückstand auf den SC Magdeburg keinen weiteren Patzer erlauben, Gegner GOG kann die Teilnahme an den Play-offs fixieren. Die Dänen hatten aber ein schwieriges Wochenende mit dem Final4 um den dänischen Pokal, wo man im Halbfinale in die Verlängerung musste und am Sonntag dann gegen Aalborg den Titel holte.

"Wir werden am Donnerstag gegen eine Mannschaft spielen, deren Spielstil uns nicht immer liegt. Letztes Jahr haben wir gegen sie kein gutes Ergebnis erzielt und dieses Jahr auch nicht. Sie sind im Moment in toller Form, sie haben Aalborg im Finale des dänischen Pokals in einem fantastischen Spiel geschlagen. Ich erwarte also einen großen Kampf", erklärt Veszprems Torhüter Rodrigo Corrales.

FC Barcelona vs FC Porto

Der FC Barcelona könnte sich schon vorzeitig mit einem Sieg über Porto das Ticket für das Viertelfinale schnappen, wenn Veszprem vorher patzt. "Wir werden gegen eine der besten Mannschaften der Welt in unserem Sport antreten, also müssen wir uns steigern und diese hervorragende Gelegenheit nutzen, um zu den Besten zu gehören!", so Portos Trainer Carlos Resende, der mit seiner Mannschaft aus den letzten neun Partien nur einen Sieg holen konnte und ergänzt: "Wenn wir in diesem Spiel Punkte zu unserer Rangliste hinzufügen können, wäre das ein sehr gutes Ergebnis!"

