Champions League kompakt: Kiel im Viertelfinale, Remis für Plock

Die Machineseeker EHF Champions League der Männer befindet sich auf der Zielgerade. Der dreizehnte Spieltag der Gruppenphase kann richtungsweisend werden.

Vorletzter Spieltag in der Gruppenphase der EHF Champions League. In der Gruppe A hat der THW Kiel das Ticket für das Viertelfinale mit einem Auswärtssieg in Szeged gelöset, die Verfolger Aalborg und Paris haben vermeintlich leichtere Aufgaben in Bitola und Zagbreb. Zudem stehen sich Kielce und Kolstad gegenüber.

Die Parallelgruppe B hält ein absolutes Spitzenspiel bereit - der SC Magdeburg hat als Tabellenzweiter den FC Barcelona zu Gast. Barca kann das Ticket für das Viertelfinale lösen, Verfolger Telekom Veszprem ist bei Montpellier gefordert. GOG konnte seinen fünften Platz mit einem Remis gegen Verfolger Wisla Plock fixiert. Porto ist im Heimspiel gegen Schlusslicht Celje in der Pflicht. Gewinnen die Portugiesen, kommt es zu einem direkten Duell in Polen am letzten Spieltag um das letzte Ticket für die Play-offs.

Gruppe A

In der Gruppe A der Machineseeker EHF Champions League haben der THW Kiel und Aalborg Haandbold noch die Chance auf den Gruppensieg, auch Industria Kielce und Pick Szeged könnten theoretisch noch Rang zwei erreichen, wenngleich es durch die Spielansetzungen unwahrscheinlich ist. Norwegens neuer Pokalsieger Kolstad droht hingegen das vorzeitige Aus.

Pick Szeged vs THW Kiel

Der THW Kiel steht vorzeitig im Viertelfinale der Handball-Champions-League. Der deutsche Rekordmeister besiegte am Mittwoch am vorletzten Gruppenspieltag den ungarischen Vertreter Pick Szeged 28:27 (16:14).

In der lautstarken Pick-Arena fanden die Kieler erst mit Verzögerung ins Spiel. Eine Vierer-Serie zum 9:6 brachte die Zebras in die Vorlage. Szeged fand aber immer wieder den Anschluss. Beim 16:16 (35.) hatten die Ungarn den Ausgleich hergestellt.

Fortan lieferten sich die beiden Teams ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Norddeutschen zunächst immer wieder einen Treffer vorlegten, sich aber nicht absetzen konnten. Szeged profitierte in erster Linie von den zahlreichen Paraden seines Torhüters Roland Mikler.

So wendete sich das Blatt, und die Kieler mussten in der Endphase einem knappen Rückstand hinterherlaufen. Mit einer starken Abwehrleistung legte der THW dann aber den Grundstein, um sich die vorzeitige Qualifiktion für das Viertelfinale zu erarbeiten.

HC Eurofarm Pelister Bitola vs Aalborg Handbold

Aalborg hat bei Eurofarm Pelister Bitola eine Pflichtaufgabe zu lösen. "Es ist unser letztes Heimspiel in dieser Saison, und ich hoffe, dass unsere Halle wie bei jedem Spiel der EHF Champions League voll sein wird. Aalborg ist eine der besten Mannschaften in der Gruppe. Ich hoffe, dass wir die Heimspiele mit unserer besten Leistung abschließen und nächstes Jahr stärker zurückkommen werden", so Branislav Angelovski, der Chefcoach des punktlosen Schlusslichts.

"Wir haben gerade zwei wirklich intensive Wochen mit fünf Spielen in acht Tagen hinter uns. Das hat wirklich gezeigt, wie die Mannschaft zusammenhält und die Spielzeit verteilt, um die Intensität und das hohe Niveau zu halten", erklärt Aalborgs Trainer Stefan Madsen, der den Klub am Saisonende verlässt: "Trotz eines langen Reisetages am Dienstag werden wir am Mittwoch bereit sein, unsere Mission fortzusetzen und als Gruppenerster abzuschließen."

HC Zagreb vs Paris Saint-Germain HB

Paris St. Germain kann noch die direkte Qualifikation für das Viertelfinale erreichen, der RK Zagreb muss hingegen noch mindestens einen Zähler holen, um die Play-offs abzusichern. "Wir haben die Spiele der Saison noch vor uns, eine Gelegenheit, uns selbst und all unsere wunderbaren Fans für all die guten Dinge zu belohnen, die wir in dieser Saison getan haben", erklärt Zagrebs Trainer Andrija Nikolic, der auf Vereinslegende Zlatko Horvat wieder zurückgreifen kann.

Abwehrchef Jakov Gojun betont: "Seit ich vor drei Jahren in den Verein zurückgekehrt bin, habe ich von der Möglichkeit geträumt, an der Endrunde des Turniers teilzunehmen. Ich denke, wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir absolut zur Spitze des europäischen Klubhandballs gehören."

Industria Kielce vs Kolstad Handball

Industria Kielce kann im Heimspiel gegen Kolstad seine Chancen auf das Viertelfinale wahren, hat sein Glück nach der Niederlage in Paris in der Vorwoche nicht in der eigenen Hand. Der norwegische Pokalsieger muss hingegen seine verbleibenden Spiele gewinnen und auf zwei Niederlagen des RK Zagreb hoffen, um das Aus noch abwenden zu können.

"Es wird ein sehr schweres Spiel am Donnerstag. Ich weiß, wie schwierig es ist, in der Hala Legionów zu spielen. Kielce ist der große Favorit, aber es ist Handball und alles kann passieren. Hoffentlich können wir für eine Überraschung sorgen", so Kolstads Rechtsaußen Sigvaldi Gudjonsson vor dem Duell beim Ex-Verein.

Gruppe B

Das Spitzentrio marschierte bislang, doch nun stehen sich der SC Magdeburg und der FC Barcelona im direkten Duell gegenüber. Den Spaniern reicht ein Remis für den Gruppensieg, auch für den SCM wäre eine Punkteteilung zu verkraften. Der entscheidende Showdown steht für den Titelverteidiger vermutlich kommende Woche in Veszprem auf der Agenda, sofern die Ungarn nicht in Montpellier patzen.

Wisla Plock reiste zu GOG nach Dänemark und könnte das Ticket für die Play-offs lösen, sofern Verfolger Porto gegen den RK Celje verliert. Das direkte Duell zwischen den Plock und Porto steht am letzten Spieltag in Polen auf dem Programm.

GOG vs Wisla Plock

GOG konnte seinen direkten Verfolger auf Abstand halten, mit dem 32:32 (17:14) gegen Wisla Plock haben die Dänen den fünften Platz sicher und können am letzten Spieltag eventuell noch Rang 4 angreifen. Toptorschütze war der ab dem Sommer beim THW Kiel spielende Emil Mafsen mit 9 Toren für die Hausherren, bei Plock konnte Tin Lucin 11 Treffer erzielen.

Plock kämpft um den Einzug in die Play-offs und konnte in einer ausgeglichenen Anfangsphase zunächst auch mehrfach den Spielstand vorlegen. Angeführt von Aaron Mensing und Emil Madsen konnte sich aber GOG dann nach rund zehn Minuten die Kontrolle auf dem Parkett von Odense erarbeiten und auf 10:7 (16.) stellen. Die Gäste kämpften sich zwar noch einmal zum Anschluss heran, die Dänen aber nahmen ein 17:14 in die Pause.

Diesen Vorsprung sollte man nach Wiederanpfiff direkt auf fünf Tore ausbauen und als Alexander Blonz zum 26:20 (42.) einnetzte, deutete alles auf einen klaren Heimsieg hin. Plock mobilisierte aber noch einmal alle Kräfte, erarbeitete sich auch immer wieder Siebenmeter, die Tin Lucin nervenstark verwandelte. Beim 30:29 (56.) war der Anschluss wieder hergestellt und in einer spannenden Schlussphase traf Abel Serdio mit dem Schlusspfiff praktisch zum Punktgewinn.

FC Porto vs RK Celje Pivovarna Laško

Der FC Porto muss dringend gewinnen, um sich ein Endspiel bei Wisla Plock um den Einzug in die Play-offs zu erarbeiten. Die Portugiesen sind klarer Favorit gegen das punktlose Schlusslicht Celje. "Wir kommen zu dem Zeitpunkt, an dem sich alles entscheidet. Wir wollen in die nächste Phase des Wettbewerbs eintreten. Zu Hause, gemeinsam mit unseren Fans, wollen wir unser bestes Niveau erreichen", so Porto-Chefcoach Carlos Resende.

"Wir haben eine lange Reise nach Porto vor uns. Wir befinden uns mitten in einem für uns sehr harten Spielplan. Wir haben eine kurze Bank und unsere Spieler sind bereits müde. Wir werden versuchen, auch den Spielern, die weniger spielen, eine Chance zu geben, um neue Optionen für das Ende der Saison zu bekommen. Wir werden alles geben und die ersten Punkte einfahren", erklärte Celjes Coach Alem Toskic im Vorfeld der Partie.

Montpellier HB vs Telekom Veszprém HC

Montpellier steht bereits in den Play-offs, dennoch geht es für die Franzosen auch um eine möglichst gute Ausgangslage, denn von hinten drückt vor allem GOG. Insgesamt stehen sich neun aktuelle Europameister gegenüber - fünf bei den Hausherren und vier bei Veszprem. Die Ungarn müssen gewinnen, damit man in der kommenden Woche einen Showdown gegen Magdeburg hat.

"Es wird wahrscheinlich ein laufintensives Spiel werden, ihre Stärke ist der Gegenstoß, ausgehend von einer aggressiven Verteidigung. Außerdem sind sie in mehreren Defensivvarianten gut, sie können aus dem Vollen schöpfen", erklärt Veszprem-Coach Momir Ilic und betont: "Wenn wir uns Yanis Lenne, (Jaime) Fernandez, (Sebastian) Karlsson in den Fastbreaks anschauen oder Desbonnet, der den Ball wie ein American-Football-Quarterback nach vorne wirft, ist klar, dass dies die Stärke der Mannschaft ist."

SC Magdeburg vs FC Barcelona

Es ist das absolute Topspiel der Gruppe B. Der FC Barcelona reist als Spitzenreiter zum Tabellenzweiten SC Magdeburg. Beide Teams trennen aktuell zwei Zähler, die gab der SCM im Hinspiel ab.

"Ich denke, es ist wirklich schön, die Nummer eins zu sein. Das Ziel ist es, unter die ersten zwei zu kommen, damit wir die nächste Phase und den zusätzlichen Schritt überspringen können, der dann nötig ist, um weiterzukommen", umreißt Barcelonas Jonathan Carlsbogard die Ausgangslage für den Spitzenreiter. "Wir wollen alle Spiele gewinnen, aber das Ziel ist es, die Nummer eins oder zwei zu werden."

"Magdeburg ist unglaublich gut. Sie haben uns in den letzten Saisons ein paar Mal besiegt. Das sind immer schwere Spiele gegen sie", betont Carlsbogard nicht nur mit Blick auf die Niederlage im letztjährigen Final4 der EHF Champions League. Auch beim IHF Super Globe hatte der SCM mehrfach die Nase vorne. Insgesamt weist die EHF im Direktvergleich allerdings eine Bilanz von fünf Siegen für Barcelona bei zwei Niederlagen auf.

