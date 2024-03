Champions League kompakt: Die letzten Entscheidungen fallen

Die Machineseeker EHF Champions League der Männer im Handball befindet sich auf der Zielgerade. Der vierzehnte Spieltag der Gruppenphase bringt die letzten Entscheidungen. Es geht vor allem um ein Ticket für das Viertelfinale und eins für die Play-offs.

Letzter Spieltag in der Gruppenphase der EHF Machineseeker Champions League im Handball. In der Gruppe A stehen die beiden Topteams fest, im Fernduell kämpfen aber der THW Kiel und Aalborg Haandbold noch um den Gruppensieg. Die Zebras brauchen gegen den RK Zagreb mindestens einen Punkt. Die Kroaten kämpfen mit drei Teams noch um die Plätze 3-6. Industria Kielce muss nach Aalborg, zudem stehen sich Paris St. Germain und Pick Szeged direkt gegenüber. Am Ende könnten auch die Direktvergleiche eine Rolle spielen.

Die Parallelgruppe B hält ein direktes Duell um einen Platz im Viertelfinale bereit, wenn Telekom Veszprem den SC Magdeburg zu Gast hat. Die Ausgangslage ist klar, die Ungarn müssen gewinnen, um den SCM auf Rang 3 und in die Play-offs zu schieben. Ein weiteres Schlüsselspiel liefern sich Wisla Plock und der FC Porto, die Portugiesen müssen die Auswärtspartie gewinnen, um Rang 6 zu erobern. Für Montpellier und GOG geht es im Fernduell noch um Rang 4, die Franzosen müssen nach Barcelona, die Dänen hingegen zu Schlusslicht Celje. Barca muss noch punkten, um die Gruppe zu gewinnen.

Gruppe A

In der Gruppe A der Machineseeker EHF Champions League im Handball führt der THW Kiel die Tabelle mit zwei Punkten vor Aalborg Haandbold an, der Direktvergleich ging allerdings an die Dänen. Gerade einmal zwei Zähler trennen die Teams auf den Plätze 3-6. Paris und Kielce haben bislang 15 Zähler gesammelt, 14 Punkte hat Zagreb und 13 bislang Szeged. Kolstad und Bitola nehmen im direkten Duell Abschied von der internationalen Bühne.

THW Kiel vs RK Zagreb

Der THW Kiel kann vor heimischer Kulisse gegen den RK Zagreb sich den Gruppensieg sichern. Die Kroaten haben die Play-offs erreicht, nun geht es nur noch um die Ausgangslage - von Platz 3-6 ist alles möglich.

Die Ausgangslage ist klar, die Zebras benötigen noch einen Zähler, ansonsten muss man aufgrund des verlorenen Direktvergleichs auf Schützenhilfe der Polen hoffen. "Unser Ziel in der Champions League war es, in der Vorrunde besser als in der vergangenen Saison abzuschneiden", sagt THW-Trainer Filip Jicha. "Wir haben uns mit harter Arbeit die Position erarbeitet, mit einem Punkt gegen Zagreb die Gruppe gewinnen zu können. Natürlich wollen wir jetzt zu Hause diesen letzten Schritt gehen."

Die Kroaten haben nur den Direktvergleich gegen Szeged gewonnen, gegen Kielce und Paris hätte man das nachsehen. Rang 3 kann man nur erreichen, wenn man selbst auswärts gewinnt und dann auch Szeged in Paris siegt, während Kielce in Aalborg verliert. Wahrscheinlicher ist am Ende, dass man auf Rang 5 oder 6 einläuft.

Kolstad Handball vs HC Eurofarm Pelister Bitola

Kolstad sammelte neun Zähler, darunter drei gegen Paris sowie zwei gegen Kiel und Szeged. Gegner Bitola hingegen verlor bislang alle Partien, auch das Heimspiel gegen die Norweger (22:31). "Kolstad ist eine großartige Mannschaft mit vielen Topspielern. Wir trainieren hart, und ich denke, wir werden bereit sein für das, was uns erwartet. Wir werden uns in einem besseren Licht zeigen als im ersten Spiel in Bitola", so Pavle Atanasijevikj, Spielmacher von Eurofarm Pelister Bitola.

"Wir werden uns von unserer besten Seite zeigen, um unserem Heimpublikum, das während der gesamten Gruppenphase fantastisch war, einen würdigen Abschluss der diesjährigen Champions League zu bieten. Außerdem ist jeder Punkt, den wir in der Gruppenphase holen, wichtig für die Position des norwegischen Handballs in der Setzliste der kommenden Jahre, also werden wir unser Bestes geben, um einen guten Abschluss zu erreichen", betont Kolstad-Trainer Stian Gomo Nilsen.

Paris Saint-Germain HB vs Pick Szeged

Paris geht mit zwei Punkten Polster ins Heimspiel gegen Pick Szeged, diese holte man sich im Hinspiel mit einem 31:29-Auswärtserfolg. Es ist durchaus möglich, dass es am Ende zu einem Dreier- oder auch Vierervergleich kommen könnte. Die Direktvergleiche mit Kielce und Zagreb konnte PSG für sich entscheiden, fürchten muss man vor allem einen Dreiervergleich mit Szeged und Kielce. Dort würde man auf Rang 4 zurückfallen. Szeged muss auf jeden Fall gewinnen, um noch Rang 6 zu verlassen, da man den Direktvergleich mit Zagreb verloren hat.

Aalborg Haandbold vs Industria Kielce

Aalborg weiß angesichts der späten Anwurfzeit, ob man noch auf den Gruppensieg hoffen kann. "Wir freuen uns, dass wir bereits im Viertelfinale stehen, aber wir sind immer noch auf der Jagd nach dem ersten Platz in unserer Gruppe. Wenn Kiel in ihrem Spiel einen Fehler macht, müssen wir bereit sein, zuzuschlagen und den Sieg zu holen. Kielce zweimal in der gleichen Saison zu schlagen, wäre auch für uns ein denkwürdiges Ereignis", so Aalborgs Linkshänder Mads Hoxer.

Kielce kämpft noch um Rang 3, muss dabei aber auch auf Schützenhilfe hoffen. Den einzigen Direktvergleich hat man gegenüber Zagreb gewonnen, in einem Dreier- oder Vierervergleich droht man sogar auf Rang 5 zurückzufallen. "Ich würde einen Sieg mit einem Tor gegen Aalborg blind nehmen. Sie haben auf jeder Position sehr erfahrene Spieler. Ich denke nicht an die Gegner in der nächsten Phase der Champions League", so Kielce-Coach Talant Dujshebaev.

Gruppe B

In der Gruppe B der Machineseeker EHF Champions League im Handball steht der FC Barcelona zwar schon im Viertelfinale, muss aber für den Gruppensieg gegen Montpellier punkten. Die Katalanen müssen für ihre genaue Ausgangslage auf die Partie zwischen Veszprem und Magdeburg schauen. Der SCM benötigt einen Zähler für das Ticket ins Viertelfinale, die Ungarn müssen gewinnen. Montpellier HB und GOG liefern sich ein Fernduell um Rang vier, die Dänen reisen zum punktlosen Schlusslicht Celje. Einen direkten Showdown um einen Platz in den Play-offs gibt es zwischen Plock und Porto. Die Portugiesen müssen gewinnen, um noch die K.O.-Runde zu erreichen.

Telekom Veszprem vs SC Magdeburg

Elf Siege in Folge feierte der SC Magdeburg, am ersten Spieltag hatte man aber mit 28:33 gegen die Ungarn verloren. "Das wird ein TOP-Match. Ich denke, wenn man jemanden fragt, der dem Handball nahe steht, kann man getrost sagen, dass diese Begegnung sogar als EHF-Champions-League-Finale durchgehen könnte", erklärt Veszprems Coach Momir Ilic und betont: Magdeburg sei "ein Team, das in jeder Situation und überall auf der Welt nach dem Sieg strebt."

"Ich weiß, dass wir in jedem Handballspiel unsere Möglichkeiten haben. Trotzdem muss ich realistisch bleiben. Es geht da gegen eine der besten Mannschaften Europas, in einer der heißesten Hallen Europas", verrät SCM-Coach Bennet Wiegert der Sport Bild und betont mit Blick auf die Ausgangslage. "Natürlich versuchen wir trotzdem, in Veszprem zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen."

RK Celje Pivovarna Laško vs GOG

Der RK Celje wartet weiterhin auf die ersten Pluspunkte, das Aus ist schon besiegelt. "Unser letztes Spiel der Saison in der EHF Champions League. Wir spielen zu Hause vor unseren Fans und wollen die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden", so Alem Toskic. Celjes Trainer betont mit Blick auf das 36:38 im ersten Duell: "Auswärts bei GOG haben wir ein wirklich gutes Spiel gemacht und waren nahe dran, zumindest einen Punkt zu holen. Seitdem haben wir eine andere Mannschaft, aber wir werden alles geben, um das letzte Spiel zu gewinnen."

FC Barcelona vs Montpellier HB

Der FC Barcelona muss noch mindestens einen Zähler holen, um die Gruppe zu gewinnen. Nur ein Sieg reicht definitiv für den Gruppensieg, bei einem Remis muss man darauf hoffen, dass Magdeburg nicht in Veszprem gewinnt. Montpellier geht mit einem Zähler Vorsprung ins Fernduell mit GOG, muss für Platz 4 mindestens ein Remis holen.

"Auf dem Papier sehen alle diese Mannschaften sehr ähnlich aus", sagt Montpellier-Trainer Patrice Canayer gegenüber MidiLibre mit Blick auf die möglichen Gegner aus der Gruppe A, wo vor dem letzten Spieltag noch Paris, Kielce, Zagbreb und Szeged um die Plätze 3-6 kämpfen. "Auf der anderen Seite scheint Zagreb nach dem Sieg gegen PSG im letzten Spiel am besten gerüstet zu sein.

Wisla Plock vs FC Porto

Ein direktes Duell um den Einzug in die Play-offs - Wisla Plock sammelte bislang 9 Zähler, Porto folgt mit einem Punkt Rückstand. Damit kommt es auch nicht auf den 24:23-Heimsieg der Portugiesen im Hinspiel an, denn ein Direktvergleich aufgrund von Punktgleichheit ist nicht entscheidend. Porto muss gewinnen, Plock benötigt ein Remis für das Weiterkommen.

"Es wird ein schwieriges Spiel gegen eine gute Mannschaft mit guten Spielern, aber wenn uns jemand zu Beginn der Saison gesagt hätte, dass wir jetzt auf uns selbst angewiesen sind, dann hätten wir alle ohne zu zögern zugestimmt", so Plock-Coach Xavi Sabate.

"Wir müssen den Geist der letzten Spiele in dieses Spiel mitnehmen und von Beginn an bis zum Ende sehr konzentriert sein. Wir wollen mit viel Ehrgeiz und einer geschlossenen Mannschaftsleistung in das Spiel gehen. Das sind die Zutaten, die uns in die nächste Phase des Wettbewerbs bringen können", ist Portos Coach Carlos Resende überzeugt.

