Champions League kompakt: Der Finaltag von Köln 2023 im Viertelfinale

Die Machineseeker EHF Champions League der Männer im Handball startet ins Viertelfinale. Gesucht werden die Teilnehmer am Truckscout24 Final4, das im Juni (08./09.06.24) in Köln ausgespielt wird. Aufgrund der Paarungen werden zwei Vorjahresteilnehmer den Weg in die Domstadt finden.

Nach der Gruppenphase starteten in der Machineseeker EHF Champions League im Handball nun die K.O.-Spiele. Vier Teams übersprangen die erste Runde, die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale - darunter auch die beiden deutschen Vertreter THW Kiel und SC Magdeburg.

Acht Teams spielten in den Play-offs vier weitere Viertelfinalisten der Handball Champions League aus. Der SC Magdeburg muss in einer Wiederholung des Vorjahresfinals nun zu Industria Kielce, der THW Kiel muss zu Montpellier HB. Auch der FC Barcelona trifft bei Paris St. Germain auf den Kontrahenten vom Spiel um Platz 3 der Vorsaison. Telekom Veszprem und Aalborg Haandbold komplettieren die Runde der besten Acht.

Im Viertelfinale der Handball Champions League:

- THW Kiel (A1)

- SC Magdeburg (B1)

- Aalborg HB (A2)

- FC Barcelona (B2)

- Paris St. Germain (A3)

- Telekom Veszprem (B3)

- Industria Kielce (A4)

- Montpellier HB (B4)

Industria Kielce - SC Magdeburg

Die EHF Champions League startet mit einem Knaller in das Viertelfinale, schließlich kommt es bei der Partie zwischen Industria Kielce und dem SC Magdeburg (18.45 Uhr/live bei Dyn und DAZN) zu einer Neuauflage des Vorjahresfinals.

"Die Magdeburger Mannschaft hat sich im Vergleich zum Finale im Juni letzten Jahres ein wenig verändert. Ich denke, sie sind noch stärker. Wir haben in dieser Saison sehr schwierige Momente erlebt, aber jetzt ist die wichtigste Phase. Wir haben eine Zeit durchlebt, in der wir nicht so gute Ergebnisse erzielt haben, in der wir viele Verletzungen hatten, aber jetzt sind wir in guter Form und bereit zu kämpfen", so Kielces Rückraumshooter Alex Dujshebaev.

Montpellier HB - THW Kiel

Der THW Kiel muss zunächst reisen, ab 20.45 Uhr (live bei Dyn und DAZN) ist man bei Montpellier HB gefordert. Die Mannschaft von Patrice Canayer, der nach 30 Jahren an der Seitenlinie zum Sommer seinen Abschied angekündigt hat, geht ausgeruht ins Heimspiel, denn am Wochenende, als der Titel im Coupe de France ausgespielt wurde, war man nach einer Halbfinalniederlage gegen Paris spielfrei.

"Es ist eine Mannschaft, die eine große kollektive Stärke hat, mit Spielern, die diesen Wettbewerb kennen. Taktisch sind sie verspielt mit einem Trainer, der viele Dinge ausprobiert", hat Canayer analysiert. "Wir sind die Außenseiter in dieser doppelten Duell, wenn man die Zahlen und unsere Verletzungen berücksichtigt. Aber wir müssen uns wie ehrgeizige Außenseiter verhalten. Wir haben eine Reihe von Spielern, die mit viel Dynamik und Tempo spielen können."

Eine besondere Partie wird es für Kiels Torhüter Samir Bellahcene, der schließlich im Nachwuchscenter des Clubs ausgebildet wurde. "Ich habe eine große Reise gemacht, und jetzt spiele ich für meinen Traumverein THW Kiel. Meine Familie und meine Freunde werden in der Halle sein und uns unterstützen - alle natürlich im THW-Trikot", erklärt der Schlussmann.

Telekom Veszprem - Aalborg Haandbold

Telekom Veszprem musste nach einer starken Saison in der Gruppenphase doch in die Play-offs, ließ dort aber Pick Szeged keine Chance. Nun erwartet man Dänemarks Topteam Aalborg. "Veszprém scheint in dieser Saison wirklich stark zu sein, und mittlerweile gibt es keine leichten Spiele mehr in diesem Turnier. Es kann wichtig sein, das entscheidende Spiel zu Hause zu haben, und diese Woche müssen wir im Auswärtsspiel einfach den bestmöglichen Start erwischen", so Aalborgs scheidender Coach Stefan Madsen.

"Das wird eines der wichtigsten Duelle der Saison, denn es geht um das EHF FINAL4. Dies wird jedoch nur der erste Teil des Duells sein, da wir in Dänemark ein weiteres Spiel gegen sie bestreiten werden. Wie auch immer das erste Spiel ausgeht, ich denke, dass das zweite Spiel das wichtigste sein wird. Deshalb wollen wir uns auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Aber es ist sicher, dass wir wie immer kämpfen werden!", betont Veszprems Linksaußen Hugo Descat.

Paris St. Germain - FC Barcelona

PSG konnte sich nach Platz drei in der Gruppenphase in den Play-offs gegen Wisla Plock mit 64:59 durchkämpfen. Nun wartet der FC Barcelona, beide Teams standen sich im Vorjahre beim Spiel um Platz 3 gegenüber, als Barca mit 37:31 gewinnen konnte.

"Dieses Spiel wird ein echter Kampf, gegen eines der besten europäischen Teams. Wir müssen zusammenhalten und uns 60 Minuten lang anstrengen. Ich kann es kaum erwarten, im Coubertin zu sein, mit der warmen Atmosphäre und der Unterstützung durch unsere Fans. Sie werden eine große Rolle spielen", erklärt PSG-Spielmacher Luc Steins.

EHF Champions League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League. Markus Herwig meldet sich wie in der Vorwoche von der Partie zwischen Industria Kielce und GOG und kommentiert so den nächsten Gegner vom SC Magdeburg.

Gari Paubandt ist am Mittwochabend bei Montpellier HB gegen RK Zagreb im Einsatz, wenn der nächste Gegner des THW Kiel ermittelt wird.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Pick Szeged gegen Telekom Veszprem und Wisla Plock gegen Paris St. Germain. Das ungarische Derby kommentiert Karsten Petrzika, Markus Götz reist hingegen an die Seine.

Ebenfalls am Donnerstag gibt es die Füchse Berlin im Ligaduell bei Frisch Auf Göppingen mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, die Moderation hat Hannah Nitsche.