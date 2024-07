Champions-League-Glanz auf Schalke: Donezk mietet Arena

Schachtar Donezk wird seine Spiele in der Königsklasse 2024/25 in Gelsenkirchen austragen. Der Zweitligist, zuletzt auch mehrmaliger EM-Gastgeber, erhält für vier Partien (neuer Champions-League-Modus) rund zwei Millionen Euro.

Fünfeinhalb Jahre nach dem letzten Champions-League-Spiel in Gelsenkirchen wird in der Arena wieder die Hymne der Königsklasse erklingen. Schachtar Donezk mietet sich für zunächst vier Partien (neuer CL-Modus) in der Spielstätte des Zweitligisten ein, der dafür mit rund zwei Millionen Euro entlohnt wird.

Das entspricht in etwa dem Betrag, den der hochverschuldete Verein bereits als Austragungsort von vier EM-Partien erhält. In den vergangenen Wochen war das Gelände fest in UEFA-Hand, auf Schalke spielten in der Gruppenphase Italien gegen Spanien (0:1), England gegen Serbien (1:0) und Georgien gegen Portugal (2:0), zudem qualifizierte sich hier am vergangenen Sonntag England gegen die Slowakei mit einem 2:1 n.V. für das Viertelfinale.

Weil der ukrainische Meister und Pokalsieger auch in der Saison 2024/2025 seine Spiele wegen des russischen Angriffskrieges nicht in seinem eigenen Stadion austragen kann (in der Vorsaison gastierte Donezk im Hamburger Volkspark), übernimmt der FC Schalke 04 die Rolle des Gastgebers. Die Ukrainer werden alle Champions-League-Partien im Pott austragen, also sowohl in der erstmalig neuen Ligaphase als auch mögliche spätere Begegnungen.

Welche Teams kommen noch nach Gelsenkirchen? Auslosung Ende August

Die Partien der Ligaphase finden an insgesamt acht Spieltagen zwischen September und Januar statt. Auf welche Gegner die Mannschaft von Trainer Marino Pusic trifft, wird am 29. August ausgelost. Die Nordkurve, ansonsten Epizentrum der S04-Fans, wird zur Fantribüne der Schachtar-Anhänger.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit", sagt Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann. "Wir sind stolz, dass wir Schachtar Donezk unterstützen und unser Stadion als Spielort für die Partien in der Königsklasse zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus bietet das Mietverhältnis auch auf wirtschaftlicher Ebene einen Mehrwert für unseren Klub. Insgesamt entsteht hier eine Win-Win-Situation für beide Vereine."

Letztes CL-Spiel vor fünfeinhalb Jahren

Letztmals erklang die Champions-League-Hymne im Februar 2019 in der Schalker Arena. Damals war Manchester City im Achtelfinale zu Gast. Die Königsblauen führten zwischenzeitlich nach zwei Elfmetertoren von Nabil Bentaleb mit 2:1, am Ende gab es eine 2:3-Niederlage. Beim Rückspiel in England am 12. März gingen die Königsblauen dann mit 0:7 unter.