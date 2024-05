Champions League Frauen kompakt: Wer löst das Ticket nach Budapest?

Die Handball Champions League der Frauen absolviert die Rückspiele der Viertelfinals. Drei Favoriten konnten sich schon auswärts letzte Woche ein Polster erspielen, nur Bietigheim geht mit einem Vorsprung in sein Auswärtsspiel bei Odense.

Champions League Frauen

Mit vier Duellen geht es in die letzte Runde vor dem Final4. Neben Bietigheim hoffen auch Metz und Budapest mit deutschen Spielerinnen auf den Sprung zur Endrunde in Ungarns Hauptstadt. Mit Kristiansand und Györ stehen sich zwei Titelkandidaten gegenüber.

Besondere Partie für Alina Grijseels, denn die deutsche Spielmacherin empfängt mit dem HB Metz ihren künftigen Club CSM Bukarest. Der Sieger von 2016 steht nach der 24:27-Hinspielniederlage mit dem Rücken zur Wand. Die Gastgeberinnen aus Lothringen hingegen sind traditionell heimstark.

"Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft ruhig und stabil ist, und vielleicht ist es das, was uns so stark macht, dass wir uns wirklich gut verstehen, dass wir zusammenhalten, und ich denke, das macht den Unterschied in den Spielen aus", beschreibt Chloe Valentini das Erfolgsrezept von Metz.

"Wir glauben an uns", gab sich Bukarest-Coach Adrian Vasile aber optimistisch, die Vorbereitung auf das Hinspiel sei kurz gewesen, im Rückspiel werde das Team frischer sein. "Wir wollten einfach gut spielen, und das haben wir getan! Jetzt müssen wir konzentriert bleiben. Wir sind noch nicht im Final4", warnte auch Emanuel Mayonnade von Metz.

» Liveticker HB Metz - CSM Bukarest

Für Györi Audi ETO stehen die Zeichen gut nach dem 30:23-Sieg bei Titelverteidiger Vipers Kristiansand in der Vorwoche. Vor heimischer Kulisse soll nun erneut das Ticket nach Budapest gelöst werden. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieben-Tore-Sieg gegen die Vipers. Das ändert aber nichts daran, dass wir es mit einer extrem gefährlichen Mannschaft zu tun haben, die auch auswärts sieben oder mehr Tore schießen kann. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen dieses Spiel so angehen, als ob wir bei Null anfangen würden", mahnt Gyös Coach Per Johansson.

"Wir müssen uns vom ersten Spiel erholen, und wir müssen nach vorne spielen. Wir haben keine andere Wahl, denn wir müssen angreifen, wir müssen cleverer sein, wir müssen schneller spielen und gute Chancen kreieren. Wir können uns nicht die gleichen Fehler wie am letzten Wochenende leisten. Jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren, und wir können in Györ frei und mit wenig Druck spielen. Ich hoffe, dass wir zeigen können, dass wir eine viel bessere Mannschaft sind, als wir es im Heimspiel gezeigt haben", blickt Vipers-Spielmacherin Marta Tomac auf die Partie.

» Liveticker Györi Audi ETO - Vipers Kristiansand

Die SG BBM Bietigheim konnte das Hinspiel gegen Odense mit 30:26 gewinnen. Die beiden Duelle in der Gruppenphase hatten die Däninnen hingegen gewonnen, das Heimspiel damals deutlich mit 42:29. "Wir fahren nach Odense und wissen, dass wir erneut eine super Leistung bringen müssen, um das Final4 zu erreichen. Wir haben die ganze Woche gut trainiert und sind bereit für die schwere Auswärtsaufgabe in Dänemark", so Bietigheims Trainer Jakob Vestergaard.

Dafür benötigt Bietigheim, ähnlich wie im Hinspiel, eine gute und aggressive Deckung mit einer in Topform agierenden Gabriela Moreschi dahinter. In der Offensive gilt es die Chancen, sowohl im Positionsangriff als auch über Tempogegenstöße zu nutzen.

Denn feststeht: Der dänische Vizemeister wird das Hinspiel genauestens analysieren und die für Odense doch ungewohnt vielen Fehler versuchen abzustellen. "Wir glauben wirklich, dass wir mit fünf oder mehr Toren gewinnen können, und sind bereit, ein besseres Spiel als am letzten Sonntag abzuliefern. Angefeuert von unserem Heimpublikum freuen wir uns auf das Spiel und werden alles tun, um das FINAL4 zu erreichen", erklärt Odenses Trainer Ole Gustav Gjekstad.

» Liveticker Odense Haandbold - SG BBM Bietigheim

Der FTC Budapest um Emily Bölk musste sich im Hinspiel dem Team Esbjerg mit 25:26 geschlagen geben. Die Ungarinnen haben durchaus Erfahrungen mit Comebacks auf fremdem Parkett. In den Play-offs setzte man sich gegen Brest Bretagne durch, im Vorjahr drehte man eine Hinspielniederlage gegen Metz ebenfalls.

"Wir haben im Hinspiel viel darüber gesprochen, wie unsere Verteidigung uns tragen sollte, und ich glaube nicht, dass sich das für dieses Spiel geändert hat. Auch wenn wir in Ungarn viele Schüsse und Pässe verpasst haben, glauben wir immer noch, dass unsere Verteidigung gegen eine Mannschaft mit vielen Spielern, die ihre eigenen Chancen kreieren, stark sein muss", so Esbjergs Kreisläuferin Rikke Iversen.

» Liveticker Team Esbjerg - FTC Budapest

» Tabellen EHF Handball Champions League Frauen