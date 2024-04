Champions League Frauen kompakt: SG BBM Bietigheim fordert Odense

Die EHF Champions League ist in die Viertelfinals gestartet, zwei Duelle wurden am Samstag und zwei werden am Sonntag ausgetragen. Die Rückspiele sind für das kommende Wochenende terminiert.

Champions League Frauen

Mit vier Duellen geht es in die letzte Runde vor dem Final4. Neben Bietigheim hoffen auch Metz und Budapest mit deutschen Spielerinnen auf den Sprung zur Endrunde in Ungarns Hauptstadt. Mit Kristiansand und Györ stehen sich zwei Titelkandidaten gegenüber.

Der FTC Budapest um Emily Bölk musste sich am Samstag dem Team Esbjerg mit 25:26 (11:13) geschlagen geben. Bei den Gästen ragte Henny Reistad mit 10 Toren heraus. Der Vorjahresfinalist steht vor dem Aus, zumal Esbjerg nach einem Auswärtssieg immer weiterkam. Aber Budapest zeigte schon Comeback-Qualitäten, letztes Jahr im Viertelfinale gegen Metz und diese Saison auch mit dem Auswärtserfolg bei Brest Bretagne. Für die Däninnen war es aber der dritte Erfolg über den FTC, schon in der Gruppenphase hatte man mit 33:28 und 27:23 gewonnen.

"Glückwunsch an Esbjerg, das war heute ein starker Kampf, und sie spielen Handball auf einem außergewöhnlichen Niveau. Ich bin stolz darauf, wie sich die Mädchen zurückgekämpft haben, und ich erwarte nächste Woche fast das gleiche Spiel, nur dass wir mit zwei Toren Vorsprung gewinnen", erklärte FTC-Coach Allan Heine nach der Niederlage gegen das Team aus seinem Heimatland. Sein Landsmann Jesper Jensen auf der Bank von Esbjerg betonte: "Ich bin stolz auf die Mannschaft, wir haben eine spannende Woche vor uns."

» Liveticker FTC Budapest - Team Esbjerg

Titelverteidiger Vipers Kristiansand steht hingegen nach einem deutlischen 23:30 (9:15) gegen Györi Audi ETO vor dem Aus. Zumal die Ungarinnen schon früh mit einem 9:2-Lauf die Kontrolle über die Partie übernahmen und nicht mehr aus der Hand gaben.

"Jedes Mal, wenn wir den Platz betreten, ist es unser Ziel, das Spiel so zu beginnen, wie wir es heute getan haben. Wir haben in der Abwehr sehr gut gestanden und Silje [Solberg] hat uns von der ersten Minute an den Rücken gestärkt. Auch der Angriff war sehr gut", erklärte Györs Trainer Per Johansson.

"Zunächst einmal ein Lob und Glückwunsch an Györ. Sie waren heute wirklich gut. Als wir in der zweiten Halbzeit den Rückstand aufgeholt haben, hatte ich das Gefühl, dass wir eine Chance hatten, sie einzuholen, aber wir haben es heute einfach nicht geschafft. Im nächsten Spiel werden wir alles geben. Wir werden unseren besten Handball spielen, und wir werden sehen, wohin uns das führt", musste Kristiansands Rechtsaußen Paula Arcos einräumen.

"In der Halbzeit haben wir über die Vipers gesprochen und darüber, dass sie sicherlich die Qualität haben, den Rückstand aufzuholen, und das haben sie in der zweiten Halbzeit auch getan. Trotzdem bin ich zufrieden, weil wir am Ende einen starken Sieg mit sieben Toren Vorsprung eingefahren haben. Das Ziel ist es, jetzt eine Woche lang hart zu arbeiten und dann alles noch einmal zu machen", so Johansson.

» Liveticker Vipers Kristiansand - Györi Audi ETO

Im bisher größten Spiel der Vereinsgeschichte, dem EHF Champions League-Viertelfinale, trifft die SG BBM Bietigheim auf Odense Handbold. Das Hinspiel ist bereits das dritte Aufeinandertreffen mit dem dänischen Vizemeister in dieser Saison, Bietigheim konnte keins gewinnen.

"Wir freuen uns riesig auf die beiden Spiele gegen Odense Handball um den Einzug ins Final Four. Wir konzentrieren uns auf die Partie am Sonntag, wo unsere Fans ein wichtiger Faktor sind. Nach den Nationalmannschaftswochen hatten wir mit Verletzungen und Krankheit zu kämpfen und ich hoffe, dass alle fit werden. Aber wir sind bereit für die Aufgabe. Odense hat eine Top-Mannschaft, wie alle Teams unter den letzten Acht", so Bietigheims Trainer Jakob Vestergaard.

» Liveticker SG BBM Bietigheim - Odense Haandbold

Der CSM Bukarest trifft auf den HB Metz. Eine besondere Partie für Deutschlands Spielmacherin Alina Grijseels, die im Sommer die Lothringerinnen in Richtung Rumänien verlässt. "Noch einmal vor dem letzten Kampf vor dem Final4. Wir sind bereit für einen harten Kampf gegen Metz. Beide Vereine setzen jede Saison hohe Maßstäbe und haben viel Qualität im Kader. Wir freuen uns auf unser letztes Champions-League-Spiel in dieser Saison vor unseren Fans. Wir werden es genießen!", so Bukarests Trainer Adrian Vasile.

» Spielbericht CSM Bukarest - HB Metz

» Tabellen EHF Handball Champions League Frauen