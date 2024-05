Champions League Frauen kompakt: Erste Ticket nach Budapest vergeben

Die Handball Champions League der Frauen absolviert die Rückspiele der Viertelfinals. Drei Favoriten konnten sich schon auswärts letzte Woche ein Polster erspielen, nur Bietigheim geht mit einem Vorsprung in sein Auswärtsspiel bei Odense.

Champions League Frauen

Mit vier Duellen geht es in die letzte Runde vor dem Final4. Neben Bietigheim hoffen auch Metz und Budapest mit deutschen Spielerinnen auf den Sprung zur Endrunde in Ungarns Hauptstadt. Mit Kristiansand und Györ stehen sich zwei Titelkandidaten gegenüber.

DHB-Spielmacherin Alina Grijseels ist mit Metz Handball ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Nach einem 27:24-Sieg im Hinspiel, siegte Metz im Rückspiel mit 29:23 (15:14) gegen CSM Bukarest.

Für die Co-Kapitänin der Nationalmannschaft war die Begegnung eine besondere. Ab Sommer wird sie für Bukarest spielen. Mit sieben Treffern setzte sich die 28-Jährige gegen die künftigen Mitspielerinnen des rumänischen Meisters durch. Beim Kontrahenten erzielte die mehrfache Welthandballerin Cristina Neagu sechs Tore.

» Alina Grijseels führt Metz ins Final Four der Champions League

» Liveticker HB Metz - CSM Bukarest

Der Titelverteidiger Vipers Kristiansand ist entthront. Die Norwegerinnen zeigten zwar eine Reaktion auf die 23:30-Hinspielniederlage gegen Gyäri Audi ETO in der Vorwoche und feierten einen 26:24-Auswärtserfolg. Das reichte aber nicht zum erneuten Einzug in die Endrunde. Ana Gros (6) und Veronica Kristiansen (5) erzielten die meisten Tore für Györ, bei Kristiansand ragten Jamin Roberts (8), Jana Knedlikova (7) und Anna Vyakhireva (6) heraus.

» Liveticker Györi Audi ETO - Vipers Kristiansand

Die SG BBM Bietigheim konnte das Hinspiel gegen Odense mit 30:26 gewinnen. Die beiden Duelle in der Gruppenphase hatten die Däninnen hingegen gewonnen, das Heimspiel damals deutlich mit 42:29. "Wir fahren nach Odense und wissen, dass wir erneut eine super Leistung bringen müssen, um das Final4 zu erreichen. Wir haben die ganze Woche gut trainiert und sind bereit für die schwere Auswärtsaufgabe in Dänemark", so Bietigheims Trainer Jakob Vestergaard.

Dafür benötigt Bietigheim, ähnlich wie im Hinspiel, eine gute und aggressive Deckung mit einer in Topform agierenden Gabriela Moreschi dahinter. In der Offensive gilt es die Chancen, sowohl im Positionsangriff als auch über Tempogegenstöße zu nutzen.

Denn feststeht: Der dänische Vizemeister wird das Hinspiel genauestens analysieren und die für Odense doch ungewohnt vielen Fehler versuchen abzustellen. "Wir glauben wirklich, dass wir mit fünf oder mehr Toren gewinnen können, und sind bereit, ein besseres Spiel als am letzten Sonntag abzuliefern. Angefeuert von unserem Heimpublikum freuen wir uns auf das Spiel und werden alles tun, um das FINAL4 zu erreichen", erklärt Odenses Trainer Ole Gustav Gjekstad.

» Liveticker Odense Haandbold - SG BBM Bietigheim

Der FTC Budapest um Emily Bölk musste sich im Hinspiel dem Team Esbjerg mit 25:26 geschlagen geben. Die Ungarinnen haben durchaus Erfahrungen mit Comebacks auf fremdem Parkett. In den Play-offs setzte man sich gegen Brest Bretagne durch, im Vorjahr drehte man eine Hinspielniederlage gegen Metz ebenfalls.

"Wir haben im Hinspiel viel darüber gesprochen, wie unsere Verteidigung uns tragen sollte, und ich glaube nicht, dass sich das für dieses Spiel geändert hat. Auch wenn wir in Ungarn viele Schüsse und Pässe verpasst haben, glauben wir immer noch, dass unsere Verteidigung gegen eine Mannschaft mit vielen Spielern, die ihre eigenen Chancen kreieren, stark sein muss", so Esbjergs Kreisläuferin Rikke Iversen.

» Liveticker Team Esbjerg - FTC Budapest

» Tabellen EHF Handball Champions League Frauen