Champions League Frauen kompakt: Duell von DHB-Nationalspielerinnen in Budapest

Die EHF Champions League startet in die Play-offs, zwei Duelle werden am Samstag und zwei am Sonntag ausgetragen. Die Rückspiele sind für das kommende Wochenende terminiert.

Champions League Frauen

Mit vier Duellen geht es in die Play-offs. Die Mannschaften, die in der Gruppenphase die Plätze 3-6 belegten, müssen noch einmal nachsitzen. Der FTC Budapest um Deutschlands Handballerin des Jahres Emily Bölk trifft auf Brest Bretagne, wo Katharina Filter zwischen den Pfosten steht. Beide erreichten in den vergangenen Jahren schon das Endspiel der Champions League, die Französinnen verloren 2021 gegen Kristiansand, Budapest im vergangenen Jahr gegen die Norwegerinnen.

"Es ist fast eine neue Saison, die in der Champions League beginnt. Die Gruppenphase ist lang und intensiv, aber hier beginnt mit den Heim- und Auswärtsspielen etwas ganz anderes. Letztendlich wird sich hier alles entscheiden. Das sind die Momente, auf die wir warten, wir kämpfen darum, diese Spiele bestreiten zu können", beschreibt Brest-Coach Pablo Morel die Situation.

Ebenfalls am Samstag spielt Krim Ljubljana gegen den CSM Bukarest. "Wir haben den Punkt erreicht, auf den wir alle in dieser Saison gewartet haben, die wichtigsten Spiele beginnen. Wir haben unsere Gegnerinnen gut analysiert, wir kennen sie gut. Ich glaube an unsere kühlen Köpfe und heißen Herzen auf dem Platz", so Ljubljanas Rechtsaußen Jovanka Radicevic, die mit 1129 Treffern wie Bukarests Cristina Neagu (1101) schon die 1100-Tore-Marke in der Königinnenklasse überschritten hat.

Am Sonntag fordert der DVSC Debrecen den Titelverteidiger Vipers Kristiansand. "Wir sind fröhlich, denn wir haben gerade Bronze im ungarischen Pokal gewonnen. Ich hoffe, dass die Stimmung auch an diesem Wochenende so sein wird. Eigentlich ist es für uns ein Grund zum Feiern, dass wir in den Champions-League-Play-offs gegen die Vipers spielen können. Wir wollen ein enges Spiel spielen, dann kann alles passieren", so Debrecens Greta Kacsor.

Zum Abschluss hat die SG BBM Bietigheim dann den dänischen Vertreter Ikast Haandbold zu Gast. Beide Teams konnten in den letzten Jahren die European League gewinnen, Bietigheim 2022 und Ikast im vergangenen Jahr. "Das ist ein Spiel, auf das wir uns wirklich gefreut haben, und wir sind bereit, alles zu geben, um eine gute Ausgangsposition für das Heimspiel in der IBF-Arena zu haben, wo die Atmosphäre in dieser Saison unglaublich war", so Ikasts Kreisläuferin Maria Lykkegaard.

