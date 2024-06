Champions League Frauen kompakt: Bietigheim fordert die besten Mannschaften der Welt

Die Handball Champions League der Frauen absolviert das EHF Final4. Mit Esbjerg, Györ und Metz erreichten drei Favoriten die Endrunde in Budapest, als klarer Außenseiter gilt hingegen die SG BBM Bietigheim.

Der Weg nach Budapest

Györi Audi ETO konnte die Gruppenphase dominieren, elf Siege und ein Remis brachten letztlich Rang 1. Erst an den letzten drei Spieltagen gab man die Punkte ab, nachdem man schon sicher im Viertelfinale war. In der Vorschlussrunde konnte man Titelverteidiger Vipers Kristiansand mit 54:49 (30:23, 24:26) entthronen. Schon im Hinspiel hatte man mit einem klaren Auswärtssieg den Grundstein gelegt.

Die SG BBM Bietigheim musste sich hingegen in der Gruppe A durchkämpfen, mit ausgeglichener Punktebilanz von 14:14 Zählern, darunter auch je zwei Niederlagen gegen Györ und Odense, schaffte man als Sechster gerade den Sprung in die Play-offs. Dort aber eliminierte man zunächst Ikast Handbold mit 60:58 (29:27, 31:31) und dann im Viertelfinale auch Odense mit 60:58 (30:26, 30:32) besiegen.

Metz, das Team um Spielmacherin Alina Grijseels qualifizierte sich als Gruppensieger direkt für das Viertelfinale. Elf Siege bei drei Niederlagen kassierten die Lothringerinnen, 63:60 (27:29, 36:31) endete der Direktvergleich mit dem punktgleichen Team Esbjerg.

Metz feierte im Viertelfinale zwei Siege über den CSM Bukarest, buchte mit einem 56:47 (27:24, 29:23) souverän das Ticket nach Budapest. Auch Esbjerg konnte zwei Siege im Viertelfinale feiern, gegen den FTC Budapest um Emily Bölk gewann man insgesamt 55:49 (26:25, 29:24).

Team Esbjerg - Györi Audi ETO

Györi Audi ETO ist historisch die beste Mannschaft der Königinnenklasse, das Team Esbjerg hofft bei der dritten Teilnahme am Final4 endlich auf den ersten Sieg bei der Endrunde in Budapest. "Die ersten beiden Male wurden wir Vierter, also werden wir versuchen, es dieses Mal besser zu machen", so Esbjerg-Coach Jesper Jensen, der mit Blick auf die Auslosung betont: "Es war eine etwas unglückliche Auslosung gegen Györ, aber daran kann man nichts ändern. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht und sehen, wie es ausgeht, wenn wir spielen."

"Györ ist ein Verein, der mehr oder weniger darauf ausgelegt ist, die (EHF) Champions League zu gewinnen, das ist ihr Hauptziel. Natürlich haben sie in diesem Jahr weder die Meisterschaft noch den Pokal in Ungarn gewonnen, sie sind also ein bisschen siegeshungrig, aber auch unter Druck. Das könnte ein kleiner Vorteil für uns sein", so Jensen.

"Ich kann nur sagen, dass Esbjerg, Györ und Vipers meiner Meinung nach die drei besten Mannschaften der Welt sind. Auch Metz ist dabei. Wir hatten ein (Viertel-)Finale gegen Vipers. Es war ein brutales Finale, wir waren in Norwegen extrem gut, sie haben uns in unserem Heimspiel enorm unter Druck gesetzt, aber für uns heißt es Finale, Finale, Finale. Es ist Vipers, es ist Esbjerg, ich sage nicht, dass es Metz sein wird, aber es wird wahrscheinlich Metz sein, wir müssen sie alle gewinnen", so Györ-Coach Per Johansson.

"Vielleicht haben sich die Rollen für uns in Esbjerg in den letzten Wochen oder vielleicht Monaten verändert. Wir haben uns in der Abwehr sehr verbessert und auch im Tor haben wir unsere Stärke gefunden. Hoffentlich wird es für Györ morgen schwieriger sein, Tore zu werfen", so Esbjergs Welthandballerin Henny Reistad.

Metz Handball - SG BBM Bietigheim

"Wir sind sehr glücklich, hier zu sein. Natürlich haben wir zu Beginn der Saison gehofft, dass wir die Möglichkeit dazu haben, aber im Laufe der Saison hatten wir auch einige starke Gegner und es war nicht so einfach für uns", sieht Bietigheims Trainer Jakob Vestergaard nicht als Favorit. "Viele sagen, dass wir keinen Druck haben, weil wir nicht die Favoriten sind, wir sind der Außenseiter. Aber wenn man im (EHF-)FINAL4 ist, gibt es natürlich Druck, weil wir nicht wissen, ob wir nächstes Jahr hier sein werden. Es ist nicht wie bei Györ, die fast jedes Jahr hier sind. Wenn wir hier sind, wollen wir unsere Leistung bringen und unser Bestes geben."

"Wir sind sehr ehrgeizig, aber wir respektieren die Mannschaft von Bietigheim, die Ikast geschlagen hat, eine Mannschaft, die uns in dieser Saison zweimal geschlagen hat. Wir sind sehr fokussiert, sehr entschlossen, sehr ehrgeizig und wollen ein ähnliches Spiel abliefern, wie wir es zum Beispiel im Viertelfinale gegen CSM Bucuresti gemacht haben. Danach werden wir weitersehen", so Metz-Coach Emmanuel Mayonnade.

"Es wird natürlich ein schweres Spiel. Wir haben in der Vorbereitung immer gegen Metz gespielt, und in den letzten zwei, drei Jahren hat das sehr gut für uns funktioniert. Aber ich weiß, dass Metz sich in der Saison sehr gut entwickelt hat, und ich denke, wir spielen ein bisschen das gleiche System - also starke Verteidigung, gute Konter und wir haben einige Spezialisten. Ich hoffe, dass wir einen wirklich guten Tag in der Verteidigung haben und unsere Torhüterin auch", so Döll, die sich sicher ist: "Es wird ein hartes und enges Spiel werden."

"Das Spiel wird sehr schwer werden, denn Bietigheim kennt uns und wir kennen Bietigheim. In den Vorbereitungsspielen haben wir viel gegen Bietigheim gespielt. Wir wissen, dass jeder das erste Spiel gewinnen will. Abgesehen davon wird es ein sehr intensives Spiel, weil jeder es will", so auch Metz-Torhüterin Hatadou Sako.

