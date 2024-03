Champions League Frauen kompakt: Auswärtssiege am Samstag

Die EHF Champions League startet in die Play-offs, zwei Duelle werden am Samstag und zwei am Sonntag ausgetragen. Die Rückspiele sind für das kommende Wochenende terminiert.

Champions League Frauen

Mit vier Duellen geht es in die Play-offs. Die Mannschaften, die in der Gruppenphase die Plätze 3-6 belegten, müssen noch einmal nachsitzen. Der FTC Budapest um Deutschlands Handballerin des Jahres Emily Bölk traf auf Brest Bretagne, wo Katharina Filter zwischen den Pfosten steht. Beide Teams erreichten in den vergangenen Jahren schon das Endspiel der Champions League, die Französinnen verloren 2021 gegen Kristiansand, Budapest im vergangenen Jahr gegen die Norwegerinnen.

"Es ist immer eine Freude, gegen den FTC zu spielen, es war ein enger Kampf um den Sieg. Das heißt aber nicht, dass wir ruhig bleiben können. Wir müssen weiterarbeiten und uns auf die nächste Woche vorbereiten", beschreibt Brest-Coach Pablo Morel die Situation trotz des 30:28-Auswärtserfolgs.

"Glückwunsch an Brest, wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Maslova hat auch sehr gut gespielt, ich hoffe, dass sie nächstes Jahr immer so spielt, nur in unserem grünen Trikot. Mit der Mannschaft werden wir diese Woche alles tun, um unsere Fehler für nächste Woche zu korrigieren", erklärte Budapests Angela Malestein.

Ebenfalls am Samstag spielte Krim Ljubljana gegen den CSM Bukarest, am Ende mussten sich die Sloweninnen mit 24:30 geschlagen geben. "Wir geben nie auf und bis zum Rückspiel ist noch alles offen. Wir können definitiv noch mehr geben, als wir dieses Mal gezeigt haben", so Ljubljanas Trainer Dragan Adzic.

"Beide Teams kennen sich sehr gut, und Dragan Adžic und ich sind in engem Kontakt. Und das macht es immer schwieriger zu spielen. Trotzdem bin ich zufrieden. Dieses Spiel war sehr wichtig für uns und es ist ein gutes Gefühl, vor dem Rückspiel mit einem Vorsprung nach Hause zu kommen", bilanzierte Bukarest-Trainer Adrian Vasile.

Am Sonntag fordert der DVSC Debrecen den Titelverteidiger Vipers Kristiansand. "Wir sind fröhlich, denn wir haben gerade Bronze im ungarischen Pokal gewonnen. Ich hoffe, dass die Stimmung auch an diesem Wochenende so sein wird. Eigentlich ist es für uns ein Grund zum Feiern, dass wir in den Champions-League-Play-offs gegen die Vipers spielen können. Wir wollen ein enges Spiel spielen, dann kann alles passieren", so Debrecens Greta Kacsor.

Zum Abschluss hat die SG BBM Bietigheim dann den dänischen Vertreter Ikast Haandbold zu Gast. Beide Teams konnten in den letzten Jahren die European League gewinnen, Bietigheim 2022 und Ikast im vergangenen Jahr. "Das ist ein Spiel, auf das wir uns wirklich gefreut haben, und wir sind bereit, alles zu geben, um eine gute Ausgangsposition für das Heimspiel in der IBF-Arena zu haben, wo die Atmosphäre in dieser Saison unglaublich war", so Ikasts Kreisläuferin Maria Lykkegaard.

