Champions League Frauen kompakt: Abbingh rettet Kristiansand, Bietigheim am Sonntag gefordert

In der EHF Champions League der Frauen steht die Entscheidung in den Play-offs um den Einzug ins Viertelfinale auf dem Programm. Die Sieger machen einen weiteren Schritt zum Final4 nach Budapest.

Champions League Frauen

Mit vier Duellen geht es in die Play-offs. Die Mannschaften, die in der Gruppenphase die Plätze 3-6 belegten, müssen noch einmal nachsitzen. In der Vorwoche gab es drei Auswärtssiege, nur die SG BBM Bietigheim geht als Außenseiter mit Vorsprung ins Rückspiel.

Die Vipers Kristiansand hatten sich ein hauchdünnes Polster erarbeitet, siegten in der Vorwoche beim DVSC Debrecen mit 29:28 (16:16). Lois Abbingh war überragende Torschützin mit 13 Treffern. Im Rückspiel reichte den Norwegerinnen ein 27:27-Remis, auch dort hatte die frühere Oldenburgerin mit acht Toren gemeinsam mit der Russin Anna Vyakhireva (10) großen Anteil am Comeback des Titelverteidigers.

"Gerade jetzt ist es ein unglaubliches Gefühl. Es war ein sehr intensives Spiel. Der DVSC hat zwei sehr gute Spiele abgeliefert, und wir mussten absolut alles geben, um durchzukommen. Wenn man so viele Emotionen in sich trägt und die ganze Halle einen so anfeuert, wie sie es heute Abend getan hat, dann ist es ein tolles Gefühl, das Tor zu werfen, das uns das Ticket für das Viertelfinale sichert", kommentierte Abbingh nach der Partie.

"Unser Ziel war es, das Spiel eng zu halten und unseren besten Handball zu spielen. Ich denke, das ist uns gelungen, und ich bin sehr stolz auf die Mädchen. Wir waren nahe dran, eine große Überraschung zu schaffen, aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit wurden wir müde. Wir waren nicht in der Lage, die Chancen, die wir hatten, zu nutzen, und auf der anderen Seite waren wir einfach nicht in der Lage, ihre Schlüsselspielerinnen zu stoppen", so Debrecens Trainer Zoltan Szilagyi.

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim können auf den Viertelfinaleinzug in der Champions League hoffen. Im Playoff-Hinspiel um den Einzug in die Runde der besten Acht setzte sich der deutsche Meister am Sonntag mit 29:27 (13:14) gegen das dänische Topteam Ikast Handbold durch.

Für Trainer Jakob Vestergaard ist es eine doppelte Reise in die Vergangenheit, er hat für den Klub zum Beginn seiner Karriere zunächst als Co-Trainer und später dann nochmal als Cheftrainer gearbeitet.

"Wir sind nicht der Favorit, sondern der Außenseiter, aber wir haben noch die Chance, weiterzukommen. Das war genau die Situation, die wir uns vor dem Hinspiel erhofft hatten", so der dänische Coach Bietigheims.

Krim Ljubljana verlor gegen den CSM Bukarest am Ende mit 24:30 und steht vor dem Aus. "Wir geben nie auf und bis zum Rückspiel ist noch alles offen. Wir können definitiv noch mehr geben, als wir dieses Mal gezeigt haben", so Ljubljanas Trainer Dragan Adzic.

Bukarests Rückraumspielerin Elizabeth Omoregie betont vor dem Duell mit ihren Landsleuten: "Jetzt ist es an der Zeit, auf den Platz zu gehen und zu zeigen, dass wir einen Platz im Viertelfinale verdient haben. Wir wissen, dass unser Gegner alles geben wird, aber es liegt an uns, ob wir ihm erlauben zu zeigen, was er kann."

Der FTC Budapest um Deutschlands Handballerin des Jahres Emily Bölk duelliert sich mit Brest Bretagne, wo Katharina Filter zwischen den Pfosten steht. Beide Teams erreichten in den vergangenen Jahren schon das Endspiel der Champions League, die Französinnen verloren 2021 gegen Kristiansand, Budapest im vergangenen Jahr gegen die Norwegerinnen.

Die Französinnen gehen nach einem 30:28-Auswärtserfolg mit einem kleinen Polster ins Heimspiel. "Zu Hause müssen wir in der Lage sein, unseren Rhythmus noch mehr zu durchzubringen, unsere defensive Basis fortzusetzen. Wir müssen auch alle möglichen Szenarien in Betracht ziehen, FTC wird Druck machen und Dinge ausprobieren wollen. Man muss sich also auf alles vorbereiten, um nicht überrascht zu werden und in der richtigen Position zu bleiben", erläutert Brest-Coach Pablo Morel.

