Champions League: Final4 bleibt langfristig in Köln

Seit der Premiere 2010 findet das Final4 der Männer Handball Champions League in Köln statt. Nun ist klar: Die Domstadt wird langfristig das "Handball-Mekka" Europas bleiben.

Der europäische Handball-Dachverband EHF, die Stadt Köln und die Lanxess Arena haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung ihrer Vereinbarung geeinigt. Der Vertrag wurde um weitere drei Jahre verlängert. Das heißt: Das EHF Final4 der Männer soll bis 2029 in Köln ausgetragen werden. Das gaben EHF-Präsident Michael Wiederer, EHF-Marketingdirektor David Szlezak, die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, und der Geschäftsführer der Lanxess Arena, Stefan Löcher, am Freitagabend (7. Juni) bei der Eröffnungsfeier des TruckScout24 EHF Final4 2024 bekannt.

Die Erfolgsgeschichte zwischen dem EHF Final4 der Männer, der Lanxess Arena und der Stadt Köln begann im Jahr 2010, als die erste Veranstaltung vor 19.750 Zuschauern stattfand. Die Ausgabe 2029 wird somit das 20-jährige Jubiläum der Veranstaltung markieren.

Beim diesjährigen Turnier vom 8. bis 9. Juni, dem 15. insgesamt, trifft der Titelverteidiger SC Magdeburg im ersten Halbfinale am heutigen Samstag (15 Uhr) auf Aalborg Håndbold, während der Rekordsieger FC Barcelona um 18 Uhr auf den THW Kiel trifft, der 2010, 2012 und 2020 in Köln gewann.

Wiederer: "Perfektes Umfeld und beste Bedingungen"

"Seit 2010 bieten die Stadt Köln und die Lanxess Arena ein perfektes Umfeld und beste Bedingungen für das EHF Final4 der Männer. Gemeinsam haben wir die Veranstaltung kontinuierlich weiterentwickelt und sie zu einem Pflichttermin für jeden Handball-Fan und zum ultimativen Ziel für jeden Spieler gemacht", sagte EHF-Präsident Michael Wiederer.

"Zudem ist Köln zu einem Treffpunkt für das 'Who is Who des internationalen Handballs' geworden. Diese vorzeitige Vertragsverlängerung unterstreicht das große Vertrauen zwischen allen Beteiligten und wir freuen uns darauf, gemeinsam noch einige weitere erfolgreiche EHF Final4s zu organisieren", so Wiederer weiter.

