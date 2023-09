Champions-League-Fehlstart für Magdeburg - Kiel überzeugt

Der Champions-League-Auftakt ist für die deutschen Teams durchwachsen gelaufen: Während der THW Kiel mit einem nie gefährdeten 30:23 in Zagreb in die Gruppenphase startete, kassierte Titelverteidiger SC Magdeburg gegen Veszprem eine Niederlage.

Der THW Kiel ist mit einem Erfolg in die neue Saison der Handball-Champions-League gestartet. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie in der Bundesliga setzte sich der deutsche Meister am Donnerstag ungefährdet mit 30:23 (16:9) bei RK Zagreb in Kroatien durch. Im Duell der Rekord-Meister beider Länder war Patrick Wiencek mit acht Toren der beste Werfer der Kieler. Für Zagreb war Timur Dibirov viermal erfolgreich.

Das Team von THW-Trainer Filip Jicha fand sofort in die Partie. Über 5:1 (7. Minute) wurde der Vorsprung auf 14:5 (18.) ausgebaut. Die Norddeutschen profitierten vom harmlosen Angriff und der nicht sattelfesten Abwehr der Gastgeber. Trotz des klaren Rückstands war Schlussmann Matej Mandic noch der beste Spieler bei Zagreb.

Ekberg sieht Rot

In der 33. Minute sah Kiels Rechtsaußen Niclas Ekberg nach einem Foul an Zvonimir Srna und Videobeweis die Rote Karte. Den klaren Sieg des THW brachte diese Bestrafung aber nicht in Gefahr. Jarnes Faust (19) glänzte bei seinem Champions-League-Debüt in der Startformation mit drei Treffern aus drei Versuchen.

Mit fortschreitender Spieldauer häuften sich allerdings die Fehler im Kieler Spiel. Vor allem in der Offensive agierte das Jicha-Team phasenweise zu hektisch und leistete sich einige Ballverluste. So konnten die Kroaten das Spiel nach der Pause ausgeglichen gestalten. Doch Torhüter Tomas Mrkva war mit elf Paraden ein starker Rückhalt für dem THW.

"In der zweiten Halbzeit habe ich ein paar Spieler gewechselt, und dann gab es einen kleinen Bruch in unserem Spiel. Aber wir wussten, dass es nicht leicht wird in Zagreb", bilanzierte Jicha.

Magdeburgs Kreisläuferspiel funktioniert überhaupt nicht

Titelverteidiger SC Magdeburg dagegen hat sein Auftaktspiel gegen Ungarns Meister Telekom Veszprem 28:33 verloren. Bester Magdeburger Werfer war Michael Damgaard mit sechs Treffern.

Beide Teams arbeiteten sehr konzentriert, was in lang gezogenen Positionsangriffen gipfelte, bei denen die Gäste aus Ungarn leichte Vorteile verzeichneten, sich aber nicht absetzen konnten. Magdeburg konnte sein Tempospiel nicht aufziehen, weil sich zu selten Ballgewinne ergaben. Auch das Kreisläuferspiel funktionierte überhaupt nicht - nur der eingelaufene Rechtsaußen Tim Hornke traf vor der Pause vom Kreis. Der SCM lag zur Pause schon mit drei Treffern zurück.

Magdeburg verkürzte kurz nach der Pause auf nur einen Treffer Rückstand, doch dann schlichen sich wieder zu viele Fehler ins Angriffsspiel ein, und Veszprem zog auf sechs Treffer davon. Magdeburg konnte seine Probleme in Abwehr und Angriff nicht abstellen und kam erst in den Schlussminuten wieder einigermaßen in Reichweite, verkürzte vier Minuten vor Schluss auf drei Tore Rückstand. Als dann aber der Ex-Melsunger Agustin Casado traf (58.), stand die Niederlage endgültig fest.

SC Magdeburg - Telek. Veszprem 28:33 (18:21)

Tore SC Magdeburg: M. Damgaard 6, Claar 5, O. I. Magnusson 5/5, Hornke 4, Musche 4, Ph. Weber 2, Bergendahl 1, Smarason 1

Telek. Veszprem: Fabregas 6, Casado 5, Marguc 5/2, Remili 5, Sandell 3, J. Al-Deraa 2, Kossorotow 2, Mahé 2, Pechmalbec 2, Descat 1

Schiedsrichter: Vaclav Horacek (Tschechien)/Jiri Novotny (Tschechien)

Zuschauer: 4224

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -

RK Zagreb - THW Kiel 23:30 (9:16)

Tore RK Zagreb: Dibirow 4/2, Cuni Morales 3, Cupic 3/1, Srna 3, Faljic 2, Klarica 2, Kos 2, Sirotic 2, Kavcic 1, Suholeznik 1

THW Kiel: Wiencek 8, Bilyk 5, Faust 3, Johansson 3, M. Landin 3/1, Duvnjak 2, Ekberg 2/2, Ellefsen a Skipagotu 2, Reinkind 2

Schiedsrichter: Peter Horvath (Ungarn)/Balazs Marton (Ungarn)

Zuschauer: 4874

Strafminuten: 8 / 8

Disqualifikation: - / -