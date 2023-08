Champions-League-Erfahrung für Fortuna: Düsseldorf verpflichtet Johannesson

Der fünfte Sommer-Neuzugang von Fortuna Düsseldorf heißt Isak Bergmann Johannesson. Der Isländer kommt auf Leihbasis vom FC Kopenhagen - und kostete den dänischen Meister einst eine Millionensumme.

Isak Bergmann Johannesson läuft ab sofort im Trikot von Fortuna Düsseldorf auf. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis für eine Spielzeit vom dänischen Meister FC Kopenhagen an den Rhein, im Anschluss verfügt die Fortuna über eine Kaufoption.

"Nachdem wir bereits einige Zeit an diesem Transfer gearbeitet haben, freuen wir uns sehr, dass es nun geklappt hat. Mit Isak Johannesson gewinnen wir einen jungen, sehr spielstarken Akteur für die Fortuna. Er ist variabel im zentralen Mittelfeld einsetzbar und kann auch über die Flügel Einfluss auf das Spiel nehmen", erklärte Sport-Vorstand Klaus Allofs in einer Mitteilung.

Johannesson kam im Sommer 2021 aus Schweden in die dänische Hauptstadt und war dem FCK eine Ablösesumme in Höhe von 4,5 Millionen Euro wert. Seither absolvierte der isländische Nationalspieler 40 Pflichtspiele in der dänischen Liga und kann zudem Erfahrung aus der Europa Conference League (acht Partien) sowie der Champions League (fünf Spiele) vorweisen. Mit Kopenhagen nahm der technisch versierte Linksfuß in der abgelaufenen Spielzeit an der Königsklasse teil und traf dort in der Gruppenphase auf Manchester City und Borussia Dortmund.

"Isak bringt für sein Alter schon eine Menge internationale Erfahrung mit. In der vergangenen Saison hat er in der Champions League spielen dürfen und darüber hinaus bereits 19 Länderspiele für Island absolviert", freut sich Sportdirektor Christian Weber über die Verpflichtung. "Wir haben mit ihm einen hochtalentierten Spieler verpflichtet, der über einen starken linken Fuß verfügt und uns eine Vielzahl an neuen Optionen innerhalb unseres Kaders gibt."

Vorgriff auf den Abgang von Fernandes Neto?

Weil er sich jedoch keinen Stammplatz erspielen konnte, sehnte sich Johannesson nach mehr Einsatzzeit als zuletzt in Kopenhagen. Sein Weg führt ihn deshalb in die 2. Bundesliga. "Ich freue mich sehr darüber, jetzt bei der Fortuna zu sein, und als Isländer nach einem so großen Spieler wie Atli Edvaldsson (von 1981 bis 1985 in 129 Pflichtspielen für die Fortuna im Einsatz, Anm. d. Red.) ebenfalls in Düsseldorf zu spielen. Die Fortuna hat großes Interesse an mir gezeigt. Ich habe das Gefühl, das ist der richtige Schritt für mich in meiner Karriere, und kann es kaum erwarten, loszulegen", so Johannesson selbst.

Bei den Düsseldorfern könnte der Isländer, der die Rückennummer acht erhält, ein Vorgriff auf einen möglichen Abgang von Nachwuchstalent Elione Fernandes Neto sein. Der 17-jährige Mittelfeldspieler steht Medienberichten zufolge vor der Unterschrift bei RB Salzburg. Johannesson ist der fünfte Sommer-Neuzugang der Fortuna, zuvor verpflichtete man bereits Yannik Engelhardt (Mittelfeld, SC Freiburg II), Vincent Vermeij (Angriff, SC Freiburg II), Karol Niemczycki (Tor, KS Cracovia) und Christos Tzolis (Mittelfeld, Norwich, Leihe).