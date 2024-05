Champions League: EHF Final4 langfristig in Budapest

Das EHF Final4 der Frauen, das Final-Wochenende der EHF Champions League und Premium-Event des Frauen-Klubhandballs, wird auch in den nächsten Jahren im Budapester MVM Dome ausgetragen.

Das EHF Final4 der Frauen wird bis 2027 in Budapest stattfinden. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der ungarische Handballverband (HHF), die ungarischen nationalen Eventmanagement-Agentur (NEMA), die Europäischen Handballföderation und ihr Marketing-Arm, EHF Marketing, haben einen Dreijahresvertrag (also bis 2027) unterzeichnet. Das wurde am heutigen Freitag (31. Mai) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im MVM Dome bekannt gegeben.

"Die neue gemeinsame Vereinbarung bis 2027 ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung des Frauenhandballs. Seit 2014 haben wir den Sport auf neue Höhen gehoben und ihm die Plattform und Aufmerksamkeit gegeben, die er verdient", so EHF-Präsident Michael Wiederer. Er fügt hinzu: Der Verbleib in Budapest und im MVM Dome für weitere drei Jahre bietet der EHF und der EHF Marketing sowie ihren bewährten Partnern bei HHF und NEMA die Möglichkeit, die Veranstaltung weiterzuentwickeln und ihren Status als europäische Pflichtveranstaltung für den Frauen-Hallensport zu festigen."

Budapest ist seit 2014 der Austragungsort des EHF Final4 der Frauen. Die Veranstaltung wurde zunächst in der Papp László Budapest Sportaréna ausgetragen, bevor sie 2022 in den neuen MVM Dome umzog, der nur wenige Monate zuvor für die EHF EURO 2022 der Männer in Ungarn und der Slowakei eröffnet worden war. Im Jahr 2023 wurde mit 20.022 Zuschauern sowohl bei den Halbfinal- als auch bei den Finalspielen ein Weltrekord für Frauenhandball-Spiele aufgestellt.

Seit der Premiere des EHF Final4 im Jahr 2014 standen vier verschiedene Teams ganz oben auf dem Siegertreppchen. Györi Audi ETO KC gewann viermal (2014, 2017-19), die Vipers Kristiansand dreimal (2021-23), WHC Buducnost BEMAX (2015) und CSM Bukarest (2016) jeweils einmal. Bei der zehnten Auflage des Turniers treffen am morgigen Samstag (1. Juni) im Halbfinale das Team Esbjerg auf Györi Audi ETO KC (15 Uhr) und Metz Handball auf die SG BBM Bietigheim (18 Uhr). Am Sonntag (2. Juni) ist der Finaltag.