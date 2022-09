Champions League der Frauen: So läuft die Auslosung der Gruppenphase

Wolfsburg ist sicher dabei, der FC Bayern muss nochmal ran: Die letzten Plätze für die Frauen-Champions-League sind noch zu vergeben, ehe am 3. Oktober die Auslosung der Gruppenphase folgt.

Wann und wo wird gelost?

Die Gruppenphase der Frauen-Champions-League wird am Montag, den 3. Oktober, um 13 Uhr in Nyon (Frankreich) ausgelost. Die 16 teilnehmenden Mannschaften werden in vier Gruppen mit jeweils vier Teams eingeteilt.

Wo ist die Auslosung live zu sehen?

Die Auslosung wird live bei UEFA.com gestreamt.

Welche Teams befinden sich in Topf 1?

Vier Teams sind direkt für die Gruppenphase qualifiziert und befinden sich in Topf 1. Dazu gehört der amtierende Champions-League-Sieger sowie die Meister der drei höchsteingestuftesten Ligen (Deutschland, England, Frankreich). Somit sicher dabei ist Königsklassen-Sieger Olympique Lyon, der VfL Wolfsburg und der FC Chelsea. Auch der FC Barcelona kann sich die Qualifikation ersparen, weil Lyon den französischen Platz belegt und die spanische Liga auf Platz 4 im UEFA-Ranking steht.

Welche Teams befinde sich in den Töpfen 2 bis 4?

Die restlichen zwölf Mannschaften werden in der zweiten Qualifikationsrunde ermittelt und in die übrigen drei Töpfe je nach UEFA-Vereinskoeffizienten verteilt. Die Rückspiele der zweiten Qualifikationsrunde steigen am 28. und 29. September. Der deutsche Vize-Meister FC Bayern trifft am Donnerstag in München auf Real Sociedad - das Hinspiel gewann der Bundesligist 1:0.

In jeder Gruppe befindet sich ein Team aus jedem Topf und nur ein Team aus einem Land. Die beiden besten Mannschaften der vier Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Was sind die Spieltermine der CL-Gruppenphase?

Vom 19. Oktober bis zum 22. Dezember steigt die Gruppenphase. An diesen Tagen finden die Spiele statt: 19./20. Oktober (1. Spieltag), 26./27. Oktober (2. Spieltag), 23./24. November (3. Spieltag), 7./8. Dezember (4. Spieltag), 15./16. Dezember (5. Spieltag), 21./22. Dezember (6. Spieltag).

Wann werden die Spiele der CL-Gruppenphase angepfiffen?

Alle Spiele werden entweder um 18.45 Uhr oder um 21 Uhr angepfiffen.

Wie geht es nach der Gruppenphase weiter?

Die Auslosung der Viertel- und Halbfinalspiele der Frauen-Champions-League findet am 20. Januar 2023 (13 Uhr) in Nyon statt. Die vier Viertelfinals werden am 21./22. März 2023 (Hinspiele) und 29./30. März 2023 (Rückspiele) ausgetragen. Die beiden Halbfinals steigen am 22./23. April (Hinspiele) und 29./30. April (Rückspiele).

Wo findet das Finale statt?

Das Champions-League-Endspiel der Frauen findet in den Niederlanden statt und zwar im PSV Stadion in Eindhoven. Offen jedoch ist der genaue Termin: Angesetzt ist das Finale entweder für den 3. oder 4. Juni.