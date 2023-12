Champions League: Das Achtelfinale wird am Montag ausgelost

In der Champions League steht die K.-o.-Phase an. Am Montag, den 18. Dezember, werden die Achtelfinal-Begegnungen ausgelost. Alles Wissenswerte über die Veranstaltung in Nyon erfahren Sie hier.

Während am 6. und letzten Gruppenspieltag der Champions-League-Saison 2023/24 noch ein paar Entscheidungen anstanden und schließlich fielen, warf das Achtelfinale bereits seine Schatten voraus. In der K.-o.-Phase der Königsklasse geht es ab Mitte Februar 2024 bis Mitte März weiter - noch in diesem Jahr findet allerdings die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League statt. In den Lostöpfen befinden sich die jeweils acht Gruppenersten und -zweiten.

Wann findet die Auslosung der Champions League Achtelfinalspiele statt?

Sechs Tage vor Heiligabend werden am 18. Dezember die Achtelfinal-Partien ausgelost.

Beginn der Veranstaltung in Nyon (Schweiz) ist um 12 Uhr MEZ. Hierbei sind die acht Gruppensieger gesetzt und in Lostopf 1. Diese werden dann den acht ungesetzten Teams (Gruppenzweite) aus Lostopf 2 zugelost.

Champions-League-Auslosung: Übertragung

Wer die Ziehung der Achtelfinal-Paarungen am Montag (18. Dezember) live ab 12 Uhr miterleben will, der hat mehrere Möglichkeiten: Die UEFA bietet auf ihrer Plattform uefa.com einen Livestream an. Zusätzlich überträgt auch der Pay-TV-Sender Sky die Veranstaltung auf Sky Sport News sowie im Livestream auf skysport.de.

Verfolgen Sie die Auslosung zudem ganz einfach über den kicker-Liveticker, mit vielen spannenden News vorab.

Champions League: Diese Teams sind für das Achtelfinale qualifiziert

Nach den Mittwochspielen des letzten Champions-League-Spieltags in der Vorrunde waren am Ende auch alle 16 der 16 verfügbaren Tickets für die K.-o.-Runde vergeben. Hier die feststehenden Achtelfinalisten im Überblick:

Gruppe A: Bayern München (Gruppensieger), FC Kopenhagen

Gruppe B: FC Arsenal (Gruppensieger), PSV Eindhoven

Gruppe C: Real Madrid (Gruppensieger), SSC Neapel

Gruppe D: Real Sociedad San Sebastian (Gruppensieger), Inter Mailand

Gruppe E: Atletico Madrid (Gruppensieger), Lazio Rom

Gruppe F: Borussia Dortmund (Gruppensieger), Paris Saint-Germain

Gruppe G: Manchester City (Gruppensieger), RB Leipzig

Gruppe H: FC Barcelona (Gruppensieger), FC Porto

Die Regeln der Auslosung: Wer kann im Achtelfinale nicht gegeneinander spielen?

Bei der Auslosung der Begegnungen gibt es noch eine Besonderheit, denn nicht alle Gruppensieger können auch auf jeden Gruppenzweiten treffen, es gibt zwei Ausnahmen: Zum einen können in der Runde der letzten 16 Teams keine zwei Mannschaften aus dem gleichen Verband aufeinandertreffen, ein deutsch-deutsches Achtelfinale ist so zum Beispiel nicht möglich.

Zum anderen können Klubs nicht auf das Team treffen, gegen das sie schon in der Gruppenphase gespielt haben. Das bedeutet, dass die deutschen Vertreter (FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig) frühestens im Viertelfinale gegeneinander spielen - ein Weiterkommen natürlich vorausgesetzt.

Wann sind die Achtelfinalspiele?

Das Achtelfinale der Champions League wird über einen Zeitraum von vier Wochen ausgetragen. Die Hinspiele sind dabei entweder am 13./14. oder am 20./21. Februar. Die Rückspiele finden entweder am 5./6. oder am 12./13. März statt.

So geht es weiter in der Champions League

Achtelfinale

Hinspiele: 13./14./20./21. Februar 2024

Rückspiele: 5./6./12./13. März 2024

Auslosung Viertelfinale & Halbfinale

15. März 2024

Viertelfinale

Hinspiele: 9./10. April 2024

Rückspiele: 16./17. April 2024

Halbfinale

Hinspiele: 30. April/1. Mai 2024

Rückspiele: 7./8. Mai 2024

Das Finale der Champions League wird im Wembley Stadion in London ausgetragen (1. Juni 2024, 21 Uhr).