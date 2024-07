Champions League bricht Rekorde

Die abgelaufene Saison in der Handball Champions League war eine der Superlative. So hat die Königsklasse eine Schallmauer durchbrochen - und in mehreren anderen Bereichen neue Bestmarken gesetzt.

Als der FC Barcelona am 9. Juni beim TruckScout24 EHF Final4 2024 die Trophäe der EHF Champions League in die Höhe stemmte, war das der elfte Titel in 31 Spielzeiten der Königsklasse für die Spanier, von denen sie fünf beim EHF Final4 in Köln gewannen - mehr als jedes andere Team.

Doch nicht nur auf dem Spielfeld wurden Rekorde erzielt, auch die Digital- und TV-Zahlen für den europäischen Handball erreichten in der Saison 2023/24 neue Höchstwerte. Zum ersten Mal hat das EHF Champions League-Ökosystem bei der digitalen Reichweite die Eine-Milliarde-Marke überschritten und dabei mehr als 45 Millionen Interaktionen verzeichnet. Dieser Meilenstein wurde auch dank des EHF Champions League Instagram-Kanals erreicht, der am Vorabend des Final4 seinen 500.000sten Follower gewann.

38 TV-Sender übertrugen

Auch die TV-Zahlen stiegen in mehreren Märkten: 38 offizielle Fernsehsender und EHFTV brachten den Sport weltweit in die Wohnzimmer. Insgesamt haben 18 Prozent mehr Menschen, die Champions League vor dem TV-Bildschirm verfolgt als in der Vorsaison. Als besonders stark erwies sich der dänische Markt mit einem Marktanteil von 49 Prozent beim Final4 in Köln, bei dem Aalborg Håndbold das Finale erreichte, und einem Anteil von 30 Prozent beim Final4 der Frauen in Budapest, bei dem Team Esbjerg den dritten Platz belegte.

Fast eine Million Fans in den Hallen

Zudem füllten fast eine Million Zuschauer in der CL-Saison 2023/24 die Hallen in ganz Europa. In der Königsklasse der Männer gab es eine Auslastung von 77 Prozent. Das Final4 war mit 40.000 Fans an zwei Tagen ausverkauft. Bei den Frauen sahen das Endturnier mehr als 30.000 Zuschauer live vor Ort.

Szlezak: "Herausragend"

Diese Zahlen seien der Beweis für eine "herausragende" Saison in der Champions League, meint David Szlezak, Geschäftsführer von EHF Marketing. "Sie unterstreichen die wachsende Attraktivität der europäischen Klubhandball-Wettbewerbe in den Bereichen Digital und TV sowie für unsere hunderttausenden Fans in Europa, die zu den Spielen kommen, und sie sind eine großartige Ausgangsbasis, da wir bereits die nächste Saison vorbereiten", so der ehemalige Bundesliga-Profi.

Auch European League mit guter Entwicklung

Auch die EHF European League hat sich positiv entwickelt. Das Final4 in der Hamburger Barclays Arena Ende Mai lockte mehr als 20.000 Fans an. Es war das erste Mal, dass das Final-Wochenende des Männerwettbewerbs an einem neutralen Ort stattfand.

In Bezug auf die digitalen Zahlen wurden Rekorde erzielt: Auf den digitalen Kanälen des Wettbewerbs wurden 5.100 (+15 Prozent im Vergleich zur vorherigen Saison) Inhalte veröffentlicht, die 85,4 Millionen Impressionen (+58 Prozent) und 4,8 Millionen Interaktionen (+15 Prozent) generierten - alles Zahlen, die für den zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb neue Höchstwerte bedeuten.