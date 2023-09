Champions League ausblenden? "Eine Herausforderung für uns alle"

Bei Union Berlin betonen die Macher immer wieder, dass die Bundesliga das Kerngeschäft des Vereins sei. Wenige Tage vor dem Königsklassen-Debüt in Madrid ist das umso wichtiger.

Will trotz des Champions-League-Auftakts nächste Woche den Fokus auf das Spiel in Wolfsburg behalten: Union-Trainer Urs Fischer. IMAGO/Matthias Koch

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) will der 1. FC Union Geschichte schreiben. Beim VfL Wolfsburg könnten die Berliner erstmals ein Pflichtspiel gewinnen. In der Bundesliga gab es bei den bisherigen vier Auftritten nur in der Vorsaison (1:1) etwas Zählbares.

Im Duell der beiden punktgleichen Mannschaften wollen die Eisernen auch die jüngste 0:3-Pleite zu Hause gegen RB Leipzig kaschieren. Zum Problem könnte werden, dass die Champions League ein Stück weit über der Partie bei den Wolfsburgern schwebt.

In diesen Tagen bildeten sich Schlangen am und im Stadion-Fanshop. An Außenschaltern konnten die Anhänger, die bei der Verlosung zu den glücklichen 3840 Losgewinnern gehörten, ihre Tickets für das historisch erste Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) bei Real Madrid abholen. Drinnen gab es die am Donnerstag vorgestellten Trikots für die Königsklasse zu kaufen.

An mehreren Stellen im Stadion läuft die digitale Werbung für die "Königsklasse für alle" und die Trikots in Dauerschleife. Die Wortfetzen, die man auf dem Parkplatz vor der Haupttribüne, aufschnappen konnte, wirken für Union-Verhältnisse immer noch surreal. "Die Real-Karte werde ich mir später einrahmen", sagte ein Anhänger. "Wir sehen uns in Madrid", riefen sich andere zu.

Das Bundesligaspiel in Wolfsburg soll im Mittelpunkt stehen

Der Trainerstab um Urs Fischer ist bemüht, dass die Spieler erst einmal nur Wolfsburg im Kopf haben. Fischer war dankbar, dass Kommunikationschef Christian Arbeit die Pressekonferenz zum Spiel beim VfL mit diesen Worten eröffnete: "Wir sprechen ausschließlich über das Bundesligaspiel in Wolfsburg."

Offen ist, ob die Akteure, die nahe Zukunft auch so einfach ausblenden können. "Ja, das hoffe ich. Wir haben zumindest versucht, die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie den Fokus behält. Sind wir bereit, ans Limit zu gehen, die letzte Konsequenz zu zeigen?", fragte sich Fischer. "Unser Gesicht wollen wir in jedem Spiel auf den Platz bekommen. Kriegen wir das auch hin, wenn wir vier Tage später ein Highlight-Spiel haben? Das ist eine Herausforderung für uns alle."