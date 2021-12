Champions-League-Achtelfinale: Bayern trifft auf Atletico

Am Montag wurde das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Der FC Bayern hat eine schwere Aufgabe erwischt.

In der Gruppenphase hat der FC Bayern seine Gruppe E nach Belieben dominiert, den FC Barcelona zweimal 3:0 geschlagen und mit 18 von 18 möglichen Punkten das Achtelfinale als Erster erreicht.

In der Runde der letzten 16 bekommt es der deutsche Rekordmeister nun mit Atletico Madrid zu tun. Der spanische Meister hat sich durch den Sieg in Porto am letzten Spieltag hinter Liverpool fürs Achtelfinale qualifiziert.

Beide Mannschaften standen sich im Vorjahr bereits in der Gruppenphase gegenüber. In München gewannen die Bayern zum Auftakt deutlich mit 4:0, das Rückspiel endete 1:1 - mit einer B-Mannschaft von Trainer Hansi Flick.

Außerdem trifft Benfica, hinter Bayern Zweiter, auf Real Madrid, Villarreal auf Manchester City und Achtelfinal-Neuling Salzburg auf Liverpool. Titelverteidiger Chelsea hat mit Frankreichs Meister Lille eine lösbare Aufgabe vor der Brust, Ajax bekommt es mit Inter zu tun, Sporting mit Juventus.

Außerdem kommt es zum Showdown zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United. Und zum Duell zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Zum Nachlesen: Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals im Ticker