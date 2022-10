Champions-League-Achtelfinale: Auslosung, Teams, Termine

In dieser Woche werden die letzten Tickets fürs Champions-League-Achtelfinale vergeben. Hier gibt es alle Infos zur Auslosung, den Setztöpfen und den Terminen.

Nach dem Abschluss der Gruppenphase an diesem Mittwochabend meldet sich die Champions League erst Mitte Februar aus ihrem langen Winterschlaf zurück - mit dem Achtelfinale, dessen Paarungen noch vor der WM-Pause ausgelost werden.

Wann findet die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals statt?

Die acht Duelle werden am 7. November um 12 Uhr (LIVE! bei kicker) in Nyon/Schweiz ausgelost.

Wie läuft die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals ab?

Wie gewohnt bildet die UEFA zwei Setztöpfe - einen für die acht Gruppensieger und einen für die acht Gruppenzweiten. Die acht Gruppensieger sind gesetzt und treffen im Achtelfinale zunächst auswärts auf einen der acht Gruppenzweiten.

Welche Klubs stehen schon im Achtelfinale - und wie sehen die beiden Setztöpfe aus?

Schon sicher als Gruppensieger in Topf 1: FC Bayern, FC Chelsea, Manchester City

Schon sicher als Gruppenzweiter in Topf 2: Inter Mailand, Borussia Dortmund

Schon fürs Achtelfinale qualifiziert, aber Topf-Zuordnung noch unklar: SSC Neapel, FC Liverpool, Club Brügge, FC Porto, Real Madrid, Paris St. Germain, Benfica Lissabon

Welche Einschränkungen gibt es im Champions-League-Achtelfinale?

Auch in dieser Saison dürfen im Achtelfinale keine Teams aus derselben Gruppe oder aus demselben Verband aufeinandertreffen. Ein Duell Bayern gegen Dortmund ist also in dieser Runde noch nicht möglich.

Wann wird das Champions-League-Achtelfinale ausgetragen?

Die Hinspiele des Achtelfinals steigen am 14./15. sowie am 21./22. Februar, die Rückspiele am 7./8. sowie am 14./15. März 2023.

Und wie geht es nach dem Champions-League-Achtelfinale weiter?

Am 17. März lost die UEFA die Paarungen fürs Viertel- und Halbfinale aus. Das Viertelfinale wird am 11./12. (Hinspiele) und 18./19. April (Rückspiele) ausgetragen, das Halbfinale am 9./10. (Hinspiele) und 16./17. Mai (Rückspiele). Das Finale im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion geht am 10. Juni über die Bühne - dann wird der Nachfolger für Titelverteidiger Real Madrid gesucht.