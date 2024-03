Cham führt Clermont mit Doppelpack zum Sieg

Muhammed Cham hat seinen Clermont Foot in der französischen Ligue 1 mit einem Doppelpack zu einem 2:1-Heimsieg gegen Le Havre geführt. Für den ÖFB-Legionär waren es die Saisontore drei und vier in der aktuellen Saison.

Muhammed Cham hat beim 2:1-Heimsieg von Clermont Foot gegen Le Havre in Frankreichs Meisterschaft beide Tore erzielt. Der ins Aufgebot des ÖFB-Teams für die März-Länderspiele einberufene 23-Jährige schoss am Sonntag zunächst die Führung (12.) für seine Mannschaft heraus. Nach dem Ausgleich der Gäste (45.+1) traf Cham in der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch per Elfmeter. Für den Offensivmann waren es die Saisontore drei und vier in der Ligue 1.

Clermont bleibt dennoch Letzter der Tabelle, auf den Vorletzten Metz fehlen nun drei Punkte, auf das rettende Ufer sind es sechs Zähler. Im Spitzenfeld konnte Monaco mit Trainer Adi Hütter vom Remis der Konkurrenten Brest und Lille (1:1) nicht profitieren. Nach einem 2:2 gegen Nachzügler Lorient bleiben die Monegassen Dritter, das zweite Gegentor fing sich Monaco dabei in der 95. Minute ein. An der Spitze liegt souverän Paris Saint-Germain.