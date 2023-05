"Challenges" für Trainer? "Pro Halbzeit einmal wäre sinnvoll"

Der nicht gegebene Elfmeter im Bundesliga-Spiel zwischen Bochum und Dortmund schlug hohe Wellen. Mit einer "Challenge" für Trainer wäre sowas wohl zu vermeiden.

Der nicht gegebene Strafstoß nach dem Foulspiel von Bochums Danilo Soares an Karim Adeyemi hat für viele Diskussionen gesorgt - vor allem, weil der Video-Assistent nicht eingriff. Wie ließe sich ein ähnlicher Fehler vermeiden? Im Raum steht die Möglichkeit, Trainern sogenannte "Challenge"-Möglichkeiten zu geben.

Diese gibt es vor allem im US-Sport. Im American Football etwa haben die Trainer zweimal pro Spiel die Möglichkeit, durch eine "Challenge" die Video-Überprüfung einer Szene anzufordern. Gäbe es diese Möglichkeit im Fußball, hätte der BVB am Freitag vermutlich den Strafstoß zugesprochen bekommen.

Auch Schalkes Coach Reis ist offen für "Challenges"

Befürworter dieses Modells gibt es auch in der Bundesliga - zum Beispiel in Köln. "In solchen Fällen, in denen offensichtlich klare Fehlentscheidungen getroffen werden, sollten Trainer diese Möglichkeit bekommen. Pro Halbzeit einmal wäre sinnvoll", sagt Steffen Baumgart auf kicker-Anfrage. Selbst im Falle eines Irrtums sei der Situation geholfen, "weil sie zeitnah geklärt ist".

Und auch Schalkes Trainer Thomas Reis ist der Meinung, "dass das eine Möglichkeit sein könnte". Es müsse darum gehen, "Abläufe zu optimieren".

Der frühere Schiedsrichter Bernd Heynemann nennt in seiner kicker-Kolumne (zu lesen in der aktuellen Dienstagsausgabe) noch ein weiteres Argument für die Einführung: Die Verantwortung wandere dadurch zumindest teilweise in die Hände derer, die sich über jede Kleinigkeit beim Referee beschweren würden.

Lesen Sie in der aktuellen kicker-Dienstagsausgabe (oder im eMagazine) alle Hintergründe, Folgen und Forderungen zum ausgebliebenen Elfmeter-Pfiff in Bochum sowie alle weiteren Informationen rund um das spannende Meisterrennen.