Challenge wie im Tennis: CONMEBOL will Regeländerungen beim Videobeweis

Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL spricht sich für Anpassungen der Videobeweis-Regeln aus. Entsprechende Änderungsvorschläge wurden bei der IFAB eingereicht.

Die Anregungen, die beim International Football Association Board (IFAB) eingingen, beinhalten unter anderem die Idee, die Zeit beim Einsatz des VAR (Video Assistant Referee) anzuhalten.

Wilson Seneme, Präsident der Schiedsrichterkommission der CONMEBOL, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zudem, dass Mannschaften die Möglichkeit erhalten sollten, selbst einen Videobeweis anzufordern. Diese Form der "Challenge" ist aus anderen Sportarten wie Tennis oder Volleyball bereits bekannt und erprobt.



Mit der Regeländerung würde das Problem umgangen, dass VAR-Einsätze mitunter mehrere Minuten lang dauern und wertvolle Spielzeit für die Mannschaften verrinnt, so der Gedanke. "Wenn mehr Länder dieses Tool in ihren Ligen einsetzen, wird der Fußball moderner und wir werden uns alle mehr an den Einsatz des VAR bei der Entscheidungsfindung gewöhnen", so Seneme.