Challenge Roth: Triathlon-Elite jagt die Bestmarke von 7:35:39 Stunden

So viele Topstars wie nie im fränkischen Mekka der Ausdauersportler. Selbe Strecke, gleiche Konditionen für Profis und Amateure über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen.

Ein Landkreis im Süden Deutschlands, genauer gesagt in Mittelfranken mit der Kleinstadt Roth im Zentrum, hat längst weltweite Bekanntheit erlangt. Übertrieben? Von wegen, in der Welt des Sports hat Roth als Triathlon-Hochburg einen Ruf wie Donnerhall, eine Hochburg, in der sich die Weltelite in der Langdistanz mitsamt Hobbyathleten und -innen aus aller Herren Ländern seit Jahrzehnten ein munteres Stelldichein gibt.

Frodenos Weltrekord? Natürlich aufgestellt in Roth

Am 25. Juni ist es wieder so weit, dass sich der sonst beschauliche Landkreis an diesem Sonntag in eine pulsierende Mega-Metropole verwandelt - mit einer Starterliste, die so prominent wie noch nie besetzt sein wird. Dabei werden die vielen, vielen Stars der Szene den Weltrekord von Jan Frodeno jagen, den er im Jahr 2016 in Roth aufstellte. Das deutsche Aushängeschild dieser Sportart absolvierte damals die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen in einer Zeit von 7:35:39 Stunden - noch nie ist ein Mensch in einem normalen Langdistanz-Wettbewerb schneller gewesen. Seitdem jagen seine Konkurrenten den Rekord.

Magnus Ditlev, dem Überraschungssieger des vergangenen Jahres in Roth, fehlten mit 7:35:48 Stunden nur ein paar Sekunden. Der junge Däne wird nach Mittelfranken zurückkehren, um erstens seinen Sieg zu wiederholen und sich dabei zweitens um die zehn Sekunden zu verbessern, die ihm zum Knacken des Rekords gefehlt hatten. Ein Vorhaben, das etliche verhindern wollen - und auch können. Zwar steht Frodeno nicht am Start, doch auch ohne den Triathlon-Superstar dürfte es das beste Starterfeld in der langen Geschichte des Challenge Roth sein.

Erlesenes Starterfeld in Roth: Lange, Dreitz, Frommhold & Co.

Patrick Lange (Roth-Sieger 2021, zweimal Hawaii-Sieger), Sam Laidlow, Daniel Baekkegard, Andreas Dreitz (Roth-Sieger 2019), Joe Skipper, Ben Kanute und Nils Frommhold (Roth-Sieger 2015) wollen sich im fränkischen Triathlon-Mekka einen Wettkampf der Superlative liefern. Dazu kommt Sebastian Kienle (Roth-Sieger 2018, Hawaii-Sieger 2014). Für den 38-Jährigen wird es die letzte Langdistanz der Karriere sein. Pieter Heemeryck, gerade erst Vize-Europameister geworden, hat spontan nachgemeldet.

Sodaro, Ryf und Philipp auf den Fersen von Seriensiegerin Haug

Das Starterinnenfeld ist nicht minder gespickt mit Weltklasse-Athletinnen. Allen voran die Bayreutherin Anne Haug, die zum dritten Mal in Folge ihr Heimrennen gewinnen will. Erstmals in Roth dabei ist die amtierende Hawaii-Siegerin Chelsea Sodaro. Dazu kommen Daniela Ryf (zweimal Roth-Siegerin, fünfmal Hawaii-Siegerin) und Laura Philipp. Die beiden sind die Einzigen, die dem Langzeitrekord von Chrissie Wellington aus dem Jahr 2011 jemals gefährlich werden konnten. Wellingtons Fabelzeit von 8:18:13 Stunden ist seitdem unerreicht. Aufgestellt hat die Britin ihn wo? Natürlich in Roth!

Peilt den dritten Sieg bei ihrem "Heimrennen" in Roth an: die Bayreutherin Anne Haug. Getty Images

Die Strecke im mittelfränkischen Landkreis Roth ist trotz der zu bewältigenden gut 2000 Höhenmeter auf dem Radrundkurs bekannt für schnelle Zeiten. In diesem Jahr soll es aber um mehr als Weltrekorde gehen. "Es ist das spektakulärste Starterfeld, das wir je hatten", betont Felix Walchshöfer, der Geschäftsführer der Team Challenge GmbH. Er führt das Rother Familienunternehmen, das sein Vater einst aufgebaut hat, mittlerweile mit seiner Mutter und seiner Schwester. "Ich freue mich darauf wie ein kleines Kind. Bei dieser Leistungsdichte wird es spannend bis zum Schluss." Einen neuen Weltrekord brauche es da gar nicht.

Das knappste Rennen aller Zeiten? Natürlich in Roth

Stattdessen erinnern Walchshöfers Worte eher an das Herzschlagfinale aus dem Jahr 2003, als im Rother Stadtgarten, der sich jeden Sommer in ein riesiges Triathlon-Stadion verwandelt, nur drei Sekunden zwischen Sieger und Zweitplatziertem lagen. Lothar Leder und der Australier Chris McCormack lieferten sich damals acht Stunden lang ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Leder letztlich in einem Zielsprint für sich entschied. Es ist noch immer der knappste Sieg auf einer Langdistanz.

Doch nicht nur wegen der möglichen Spitzenzeiten planen so viele Top-Athletinnen und -athleten Roth fest in ihren Rennkalender ein. Nach mehr als 30 Jahren Renngeschichte ist die Veranstaltung zwar ein kaum fassbares Massenspektakel mit 3500 Einzelstartern, 650 Staffeln und weit über hunderttausend Zuschauern geworden. Dennoch schwärmen die Sportler von der familiären Atmosphäre. Die Familie Walchshöfer hat aus einer langen Tradition heraus geschafft, was andernorts kaum mehr denkbar ist.

Wummernde Bässe, Volksfeststimmung und "Home-Stay"

Die meisten Anwohner zeigen Verständnis, wenn einen ganzen Sonntag lang der Landkreis durch Streckensperrungen lahmgelegt ist und sich Marktplätze in Stimmungsnester mit dröhnend lauter Musik verwandeln. Nicht zu vergessen, dass es für die Bewohner Ehrensache ist, sich zu Tausende als Helfer anzumelden - zuletzt waren es mehr gut 6000. Zudem haben nicht wenige über die Rennwoche einen oder mehrere Starter als Übernachtungsgast. "Home-Stay" heißt das Erfolgsrezept, das Sportler aus aller Welt an die Küchentische der Franken bringt. Und wer nicht direkt involviert ist, feuert von früh bis spät an, und sei es am eigenen Gartenzaun.

Die Stimmung ist so einzigartig, dass Roth ein Magnet war, ist und bleiben wird. Und dies, obwohl Frau und Mann dort keinen WM-Titel gewinnen können, nicht mal die Quali zur Weltmeisterschaft auf Hawaii ist möglich, nachdem sich Roth vor Jahrzehnten aus Kostengründen aus der Ironman-Serie verabschiedete und die Challenge-Familie ins Leben rief. Dafür fühlen sich die Athleten in Roth noch nicht zerrieben zwischen Spektakel und Extremsport. Zwar geht es auch beim Challenge um Geld, Medienpräsenz und Sponsoren, trotz allem aber wirkt der Veranstalter noch geerdet mit seinem Ziel, dass sich alle Teilnehmenden wohlfühlen. Und das ist in Roth garantiert.

Kein Durchkommen am legendären Solarer Berg? Von wegen. Was nach Chaos pur aussieht, ist der ganz normale, geordnete Wahnsinn. picture alliance/dpa

Zuschauer-Wahnsinn wie bei der Tour de France

In puncto Zuschauerzuspruch schlägt es den Ironman Hawaii, den myhtischen Ur-Vater des Langstrecken-Triathlons, um Längen. Schon beim Schwimmstart morgens um 6.30 Uhr kochen die Emotionen hoch. Zuschauer und Profis feiern den letzten Athleten bei Zielschluss nach maximal 15 Stunden Wettkampfzeit im für den Wettkampf aufgebauten Stadion wie bei einer Weltbestzeit. Selbst Routiniers läuft ein Schauer über den Rücken, wenn sie den Solarer Berg, diesen Wahnsinn mit engen Zuschauergassen wie bei der Tour de France, hochradeln.

Nach dem schrecklichen Unfall beim Ironman Hamburg, bei dem ein Fahrer eines Begleitmotorrads gestorben ist, steht auch der Aspekt Sicherheit im Fokus. "Roth ist das erste große Rennen nach Hamburg", sagt Walchshöfer. "Doch ich bin sehr selbstbewusst, was unsere Sicherheitskonzepte angeht."

Direkt nach jedem Challenge beraten die Organisatoren über Verbesserungen. "Erstes Thema ist die Sicherheit, zweites die Fairness. Nach 2022 haben wir daher einige Dinge geändert, die Herausnahme von Motorrädern im Medienbereich schon im März bekannt gegeben und auf der Radstrecke in Prallschutzmatten investiert, wie man sie vom Skifahren kennt."

Triathlon: Frauen und Männer, Alt und Jung - alle gemeinsam

Anders als bei der Ironman- Serie gibt es in Roth auch weiterhin ein gemischtes Starterfeld. "So ist unser Sport groß geworden", sagt Walchshöfer. "Die finanziellen Möglichkeiten sind natürlich größer, wenn man das Rennen aufsplittet." Doch die Sportart mache vor allem aus, dass alle zusammen antreten, "Frauen und Männer, Alt und Jung, bei gleicher Strecke und gleichen Konditionen".

Die Top-Athletinnen und -Athleten befürworten das. Und so kann es sein, dass man als Amateur auf der Radstrecke von einem wahnwitzig schnellen Lange überholt wird oder beim Laufen einer Marathon-Königin Haug entgegensprintet. Am Ende, nach vielen Stunden im Kampf mit sich selbst, überquert man mit krampfenden Beinen die Ziellinie im Rother Triathlon-Stadion. Mit oder ohne Weltrekord.