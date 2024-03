Chaibi "nicht mehr so auffällig": Toppmöller verschärft Konkurrenzkampf

Nach zwei Siegen in Folge scheint in Frankfurt wieder die Sonne, zusätzliche Kräfte soll der Konkurrenzkampf freisetzen. Dass unbequeme Entscheidungen bevorstehen, dessen ist sich Dino Toppmöller bewusst.

So kann man es auch ausdrücken. Als "nicht ganz so prickelnd" bezeichnete Dino Toppmöller die Bilanz der letzten Jahre gegen Borussia Dortmund ein wenig euphemistisch. Man hätte härtere Ausdrücke wählen können bei gerade mal einem Sieg in den vergangenen 14 Duellen, bei Partien in Dortmund liest sich die Bilanz auch nicht besser. Die Westfalen gewannen elf der jüngsten zwölf Heimspiele gegen die Eintracht.

Zuversicht löst jedoch das Hinspiel aus. Mit 2:0 und 3:2 führten die Hessen, am Ende stand ein 3:3 auf der Anzeigetafel. Ob es wieder so "wild" werde, wisse er nicht, so Toppmöller, wie er den Dortmundern beikommen will, aber sehr wohl: "Matchglück, einen top Torhüter und eine gewisse Disziplin" nannte der Eintracht-Coach unter anderem als Erfolgsrezepte gegen den Champions-League-Viertelfinalisten.

Bleibt die Frage, welches Team den Borussia-Bann brechen soll. Frankfurt wusste zuletzt gegen Hoffenheim zu überzeugen - eine starke Leistung, die offenbar nachhallt. "Die Jungs haben unter der Woche vor Tatendrang gesprüht", verriet Toppmöller, "wir wollen uns am letzten Spiel orientieren." Dabei betonte er, dass sein Team auch schon dominiert hatte, als Hoffenheim noch zu elft war, auch wenn Rotsünder John-Anthony Brooks die Kraichgauer nach einer Ecke früh in Führung gebracht hatte. Womit Toppmöller auf eine Schwäche zu sprechen kam: "Die Standards müssen wir besser verteidigen, nach vorne ist das sowieso ein Thema."

Toppmöller facht den Konkurrenzkampf an

In Dortmund kann Frankfurt mehr denn je aus dem Vollen schöpfen, lediglich Sebastian Rode, Sasa Kalajdzic und Jean-Matteo Bahoya fallen aus. Toppmöller kündigte deswegen in Zukunft unbequeme Entscheidungen an. "Es werden auch mal Spieler auf der Bank sitzen, die das Selbstverständnis haben zu spielen", sagte der 43-Jährige. "Es hilft uns, im Laufe des Spiels nochmal nachlegen zu können. Das könnte eine große Stärke sein, wenn die Spieler das annehmen."

Dem Konkurrenzkampf stellen muss sich auch ein Omar Marmoush, seines Zeichens Topscorer der Eintracht (zehn Tore, sieben Assists). Hugo Ekitiké habe schließlich erstmals die ganze Woche voll mittrainiert, wie Toppmöller betonte. "Bei Hugo bin ich sehr zuversichtlich. Es stellt eine weitere gute Offensivoption dar. Die Qualität, die er schon angedeutet hat, haben wir alle gesehen." Es sei "klar, dass sich viel um ihn dreht". Da aber die "1A-Bewertungsgrundlage" immer noch die Spielleistung und dann die Trainingsleistung darstelle und Marmoush auch gegen Hoffenheim sein Können abrief (kicker-Note 2,5), hat er womöglich weiterhin die Nase vor der PSG-Leihgabe.

Chaibi "nicht so auffällig in den letzten Wochen"

Auch auf der linken Außenbahn ist ein Konkurrenzkampf entstanden. Fares Chaibi musste gegen Hoffenheim Gelb-Rot-gefährdet ausgewechselt werden, der für ihn eingewechselte Ansgar Knauff (Note 2,5) darf auf eine Chance hoffen. Das ließ auch Toppmöller klar durchklingen. "Ich mag Faris unheimlich, weil er eine sehr hohe Qualität hat, aber er war nicht mehr so auffällig in den letzten Wochen, was das Offensivspiel betrifft", so der Coach, der hofft, dass er vom Konkurrenzkampf angespornt werde. Indem er Chaibi auch mal auf die Bank setzt? "Das kann gut passieren", sagte Toppmöller, "aber es ist noch nicht final. Natürlich gibt es diese Überlegung."