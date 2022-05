Chahed: "Wir haben ein ordentliches Fußballspiel abgeliefert"

Für Turbine Potsdam war das DFB-Pokalfinale eine spannende Erfahrung. Dass es gegen den übermächtigen VfL Wolfsburg letztlich keinen Sieg gab, wollte vor allem Trainer Sofian Chahed nicht zu hoch bewerten.

Eigentlich hatte alles so gut angefangen: Als Maria Plattner mit viel Übersicht die durchstartende Sara Holmgaard bediente, hatte Turbine Potsdam die erste Großchance des DFB-Pokalfinales auf dem Fuß. Doch der Torabschluss der 23-jährigen Dänin war letztlich ein Sinnbild der gesamten Potsdamer Partie. "Die Torchancen waren da, aber uns hat die letzte Zielstrebigkeit, die letzte Kaltschnäuzigkeit gefehlt", resümierte Trainer Sofian Chahed auf der anschließenden Pressekonferenz. "Das hat Wolfsburg besser gemacht, mit der ersten Chance das erste Tor erzielt und mit der zweiten das zweite. Insofern hat die Erfahrung gesiegt." Das sah Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg ähnlich: "Mit ein bisschen mehr Mut und Dynamik hätte Potsdam in Führung gehen können. Mit dem 2:0 war das Spiel dann aber entschieden."

Tatsächlich agierte der VfL (Altersschnitt: 25,7 Jahre) in vielen Szenen abgeklärter als die im Schnitt zwei Jahre jüngeren Potsdamerinnen (23,9 Jahre). Auch das Fehlen von Torjägerin Celina Cerci machte sich dabei immer wieder bemerkbar, Sophie Weidauer und Melissa Kössler agierten im Sturm oft auf verlorenem Posten und hatten gegen die abgeklärten Wolfburger Innenverteidigerinnen Kathrin Hendrich und Dominique Janssen das Nachsehen. "Ich bin nicht enttäuscht von der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben hier ein ordentliches Fußballspiel abgeliefert", resümierte Chahed dennoch, auch wenn die Stimmung in der Kabine schon zur Halbzeit etwas getrübt gewesen sei. "Wenn man 0:3 zur Pause zurückliegt, ist man schon mal niedergeschlagen. Wir hatten uns als Ziel gesetzt, zumindest die zweite Halbzeit für uns zu entscheiden. Aber wenn man vorne kein Tor macht, sich keine 100-prozentige Chance herausarbeitet und in der letzten Aktion zu unentschlossen ist, dann verliert man die zweite Halbzeit auch."

Trotz der Niederlage spricht Chahed aber ganz klar auch von "einer erfolgreichen Saison ", obwohl Potsdam am letzten Bundesliga-Spieltag noch die Champions-League-Teilnahme verspielt hatte und nach dem verlorenen Pokalfinale nun gänzlich ohne Lohn dasteht.