Chahed-Nachfolger gefunden: Middeke wird Turbine-Coach

Turbine Potsdam hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden: Sebastian Middeke (38) kommt aus Meppen.

"Bestandteil dieses unglaublich traditionsreichen Klubs sein zu dürfen, ehrt mich sehr. Den Umbruch voranzutreiben mit dieser tollen Mannschaft ist eine unglaubliche Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ab sofort gilt Vollgasveranstaltung", kann Middeke seine neue Aufgabe kaum erwarten.

Somit ist in Potsdam die Nachfolge von Sofian Chahed geklärt. Nach der vergangenen Saison "haben sich alle Beteiligten gemeinsam auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt."

Middeke arbeitete in den vergangenen sechs Jahren in Meppen. Dort hat er die ersten drei Jahre die Frauen in der 2. Bundesliga als Co-Trainer betreut, war anschließend für ein Jahr parallel für die U-20-Frauen und B-Juniorinnen zuständig und zuletzt in den darauffolgenden zwei Jahren als Trainer für die B-Juniorinnen verantwortlich. Demzufolge bringt er bereits einige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Mädchen und Frauen mit.

"Er bringt die idealen Voraussetzungen mit"

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sebastian Middeke einen kommunikativen und ehrgeizigen Trainer mit mehrjähriger Erfahrung im Frauen- und Mädchenfußball für uns gewinnen konnten. In unseren Gesprächen hat sich schnell herausgestellt, dass er die idealen Voraussetzungen mitbringt, eine junge Mannschaft zu entwickeln und zu formen", so Vizepräsident Uwe Reher in einer Vereinsmitteilung.

Los geht es mit der Saisonvorbereitung unter dem neuen Coach am 4. Juli.