Chabot? Keller: "Ein deutlich beweglicherer Kühlschrank"

Im neuen Kalenderjahr besticht der 1. FC Köln durch seine extrem stabile Defensive. An dieser hat auch der klare Formanstieg von Julian "Jeff" Chabot seinen Anteil. Geschäftsführer Christian Keller sieht den Fitness-Aspekt als entscheidenden Faktor.

Spricht man über die neue alte Kölner Defensivstärke, muss man ganz zwangsläufig auch Julian "Jeff" Chabot thematisieren. Denn seit dem Wiederauftakt zeigt der seit einem Jahr von Sampdoria Genua geliehene Innenverteidiger sich in einer Form, in der man ihn in Köln noch nicht erleben durfte. Aggressiv, robust, kopfballstark - und deutlich beweglicher als in seinem ersten halben Jahr beim FC.

Chabot, der nach seinem starken Auftritt beim 1:1 in München wahlweise mit dem Spitznamen "Türsteher" oder "Kühlschrank" leben muss, hat sich seine Fortschritte erarbeitet. Schon im Sommer körperlich deutlich verbessert, hatte sich der 24-Jährige einen Stammplatz erkämpft, war dann aber von einer Sprunggelenkoperation quasi bis zur WM-Pause ausgebremst worden.

"Ihm hat wie im Sommer die Pause sehr gutgetan, weil er sehr viel gearbeitet hat. Er ist jetzt viel agiler und deshalb noch mehr in der Lage, seinen mächtigen Körper richtig einzusetzen. Jetzt traut er sich noch mehr, nach vorne zu verteidigen", analysiert Christian Keller die Entwicklung.

Wenn er im Infight ist, ist es natürlich unangenehm gegen ihn. Christian Keller

Diese macht den 1,95 Meter großen Abwehrbullen für seine Gegenspieler zu einem ekligen Kontrahenten, weil er öfter seine Paradedisziplin ausüben kann. "Wenn er dann im Infight ist, ist es natürlich unangenehm gegen ihn. Jetzt ist er ein deutlich beweglicherer Türsteher oder Kühlschrank", lobt Keller.

Kaufpflicht kann nicht mehr eintreten

So stellt Chabot einen wichtigen Faktor in der FC-Abwehr dar. Dennoch wird er die vertraglich erforderliche Zahl von Einsätzen nicht erreichen, die seinen Verbleib in Köln automatisch bewirkt hätte. "Der Vertrag enthält eine Kaufpflicht, die nicht mehr eintreten kann, weil er in der Hinrunde zu lang verletzt war", bestätigt der Geschäftsführer, der keine schnelle Lösung des Falls in Aussicht stellt.

"Wenn er so weitermacht, besteht zumindest sportlich kein Grund, sich nicht Gedanken zu machen, ob er über den Sommer hinaus bleibt", erklärt Keller zwar, "das ist aber kein Thema, das man jetzt klärt. Da wird noch eine gewisse Zeit ins Land gehen." In der Chabot weiter Eigenwerbung betreiben kann und muss. Schließlich wäre seine Verpflichtung eine Frage des Geldes: Die Kaufpflicht hätte in einer Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro gegriffen.