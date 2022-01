Chabot im Visier, HSV im Blick: "Wir sind Bundesligist. Wir sind Favorit!"

Am Dienstagabend hat der 1. FC Köln Zweitligist Hamburger SV im DFB-Pokal zu Gast. Julian Chabot ist nicht dabei. Der Effzeh hat den Innenverteidiger aber auf dem Zettel.

Katterbach auf dem Weg nach Basel

Am Wochenende war es Jorge Meré, der aufbrach nach Mexiko, um sich dort seinem neuen Arbeitgeber America CF vorzustellen. Bereits vorher hatten Rafael Czichos (Chicago Fire) und Sava Cestic (HNK Rijeka) ihre Koffer gepackt und den 1. FC Köln verlassen. In dieser Woche nun folgt mit Noah Katterbach der nächste Profi der "Geißböcke", ihn zieht es laut "Kölner Stadtanzeiger" zum FC Basel.

Das in ein Leistungsloch gefallene Top-Talent soll sich in der Schweiz "erholen" und im Sommer zum FC zurückkehren, im Idealfall in guter Form. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft bis 2024, auf ihm ruhen die Hoffnung für die Zukunft, vor allen Dingen für die Zeit nach Jonas Hector, dessen Vertrag 2023 ausläuft.

Ende Januar wäre schön. Wenn es später wird, haben wir ein Problem. Steffen Baumgart mit Blick auf die Innenverteidiger-Suche

Chabot im Visier des FC

Das ist Zukunftsmusik, aktuell sucht der FC einen Innenverteidiger. Julian Chabot (Sampdoria Genua, 23, 1, 96 Meter) ist im Fokus, "aber nicht nur er, wir beschäftigen uns mit zwei, drei Kandidaten", sagt Steffen Baumgart über die Aktivitäten und den gebürtigen Hanauer, der in Frankfurt bei der Eintracht und in Leipzig ausgebildet wurde, dann über Holland in Italien landete. In dieser Saison absolvierte er elf Spiele in der Serie A, davon vier von Beginn an. Chabot spielte von der U 17 bis zur U 21 für Deutschland.

Baumgart sieht keinen Zeitdruck bei der Suche, wichtig sei "dass die richtige Entscheidung" getroffen werde: "Ende Januar wäre schön. Wenn es später wird, haben wir ein Problem." Nämlich nur zwei gelernte Innenverteidiger, die beide auch am Dienstag gegen den Hamburger SV auflaufen werden. Um Torhüter Marvin Schwäbe (dessen Kollege Timo Horn in dieser Woche nach einer Infektion mit dem Training beginnen soll), Luca Kilian und Timo Hübers herum wird gewechselt. Louis Schaub beispielsweise wird nach zwei Startelf-Einsätzen zu Beginn auf der Bank sitzen, für ihn kommt Dejan Ljubicic zum Einsatz. Dass in größerem Rahmen rotiert wird, ließ Baumgart durchblicken, wen es betrifft, behielt er noch für sich.

Klare Rollenverteilung

Ganz offen - wie es eben seine Art ist - geht der Trainer mit der Rollenverteilung um: "Wir sind der Bundesligist, wir sind der Favorit", sagt Baumgart vor dem Duell mit dem Klub, dem er seit seiner Kindheit („Da war der HSV eine große Nummer!“) als Fan zugetan ist. Was ihn nicht daran hindert, diesen Gegner auszuschalten. Das Pokalfinale sei "etwas ganz Besonderes", schwärmt der Trainer, der als 17-Jähriger mit Schwerin im DDR-Pokalfinale stand. Spätestens seit damals übt dieser Wettbewerb eine ganz spezielle Faszination auf Baumgart aus: "Pokal ist einfach immer ein Endspiel. Ich durfte drei-, viermal im Olympiastadion in Berlin dabei sein, es gibt kaum ein größeres Spiel. Deswegen ist das ein Traum von mir, den ich jedes Jahr verfolge."