Chabot fordert Härte: "Natürlich fehlt das manchmal"

Mit dem 1. FC Köln bereitet sich Jeff Chabot in Spanien auf die letzten acht Saisonspiele vor. In diesen will sich das Team mindestens in die Relegation retten. Dafür fordert der Verteidiger mehr Engagement in den Zweikämpfen.

Lauter Anführer: Jeff Chabot (Mi.) im Training zwischen Davie Selke (re.) und Luca Kilian (li.) 1. FC Köln