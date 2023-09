Chabot beklagt kostspielige "Kleinigkeiten"

Beinahe hätte es mit dem ersten Dreier der Saison aus Kölner Sicht geklappt, doch am Ende sprang in Frankfurt nur ein 1:1 heraus. Ein Remis, über das sich die Kölner ärgerten, aber auch eins, das leistungsgerecht war.

"Wenn man zum Schluss das Tor bekommt, ist man nicht zufrieden", sagte Florian Kainz nach dem 1:1 bei DAZN, gab dann aber auch zu, dass es "im Endeffekt ein gerechtes Unentschieden" war. "Es war dennoch ein gutes Spiel von uns. Wir haben sehr gut gegen Ball gearbeitet", blickte der Kapitän zurück, stellte jedoch sogleich fest: "Wir haben auch wenig Chancen gehabt."

Ähnlich fiel auch das Urteil von Trainer Steffen Baumgart aus. "Über die gesamten 95 Minuten geht das Unentschieden in Ordnung", sagte der 51-Jährige und lobte den Gegner bis über den grünen Klee: "Frankfurt hat es aus meiner Sicht in vielen Phasen zu gut gemacht. Manchmal sah es so aus, dass wir gelaufen und trotzdem nicht an den Ball gekommen sind. Das Frankfurter Positionsspiel war extraklasse."

Lob für engagierte Leistung

Lob vom Trainer gab es aber auch für die eigene Elf, die nach zwei Niederlagen zum Auftakt endlich gepunktet hat. Das Remis hatten sich die Geißböcke verdient, denn "die Mannschaft hat alles rausgehauen", wie Baumgart feststellte.

Dennoch sei es "natürlich enttäuschend, wenn du kurz vor Ende noch das Tor bekommst", meinte Jeff Chabot, dem nicht entgangen war, dass es mal wieder ein individueller Fehler war, der die Kölner in die Bredouille gebracht hatte. Ein Ballverlust von Faride Alidou am eigenen Sechzehner war schließlich der Ausgangspunkt des Ausgleichstreffers von Niels Nkounkou in der 87. Minute.

Es sind die Kleinigkeiten, die uns Punkte gekostet haben. Jeff Chabot

"Es sind die Kleinigkeiten, die uns auch in den letzten Spielen Punkte gekostet haben", wurde Chabot deutlich, während Kainz forderte: "Wir müssen die Fehler abstellen." Baumgart wiederum kritisierte keinen seiner Spieler, er verwies lediglich auf die "Kleinigkeit" und betonte, dass schon auffällt, dass bei dem ein oder anderen Spieler "im Moment noch ein bisschen" was fehlt.

Im Spiel habe man schon gemerkt, dass Steffen Tigges "keine Spielpraxis hat und Linton (Maina; Anm. d. Red.) sein erstes Spiel gemacht hat." Auch deshalb wolle man die Länderspielpause nun nutzen, um sich zu steigern.