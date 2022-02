CFC verliert Spiel eins nach Uluc - Staaken jubelt gegen Rostock

Der SC Staaken hat das Topspiel des 17. Spieltags der Oberliga NOFV-Nord gegen den Rostocker FC für sich entschieden. Primus CFC Hertha hingegen patzte in Spiel eins nach dem Überraschungs-Rücktritt von Coach Uluc.

Oberliga NOFV-Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Gibt der CFC Hertha 06 die Saison aus der Hand? Nachdem die Charlottenburger sich überraschend zum Tabellenführer der Oberliga NOFV-Nord gemausert hatten, trat jüngst nach anhaltender Unruhe im Verein Coach Volkan Uluc zurück - und prompt unterlagen die Berliner im Heimspiel nach enttäuschender Leistung dem Tabellenneunten TSG Neustrelitz mit 0:1. Dabei war die Partie lange eine Nullnummer. Das Chancenplus lag bei den Gästen aus Neustrelitz, die erst spät jubeln konnten: Röth war sechs Minuten vor Ende der Partie nach einer Ecke per Kopf mit dem TSG-Siegtreffer zur Stelle.

Dass die Rostocker, nach wie vor mit zwei Partien weniger auf der Habenseite, die Tabellenführung nicht vom CFC übernahmen, lag an der Spitzenspiel-Niederlage des RFC beim SC Staaken. Ein intensives Duell endete mit 3:2 für die Heimelf - dabei hatten die Gäste zur Pause trotz eines verschossenen Elfmeters nach einem Wolf-Doppelpack (26./39.) noch mit 2:0 geführt. Nach Wiederanpfiff allerdings stellte der eingewechselte Epale Otto schnell den Anschluss her (54.), dann sorgten zwei Treffer von Sebastian Gigold (65./88.) noch für den späten wie umjubelten Sieg des SCS.

Erster Heimsieg für Mahlsdorf

Außerdem verpasste es der Torgelower FC Greif gegen Schlusslicht Stern Berlin, näheren Kontakt zur Spitze aufzunehmen. 1:1 endete das Duell gegen den nach wie vor sieglosen Tabellenletzten, der allerdings schon im zweiten Spiel in Folge nicht als Verlierer vom Platz ging. Punktgleich mit den Greifen ist nun Hertha Zehlendorf, das mit 2:0 gegen Hansa Rostocks Zweitvertretung gewann.

Derweil konnte sich Eintracht Mahlsdorf mit einem 2:0-Erfolg über Neuruppin weiter von der Roten Zone absetzen - es war der erste Heimsieg für den BSV in dieser Spielzeit. Und im Kellerduell zwischen Victoria Seelow und Lok Stendal gab es keinen Sieger - 2:2 endete die Partie, in der Stendals Daramaras die 2:0-Führung der Victoria durch einen Doppelpack in Durchgang zwei noch egalisieren konnte. Stendal bleibt damit über, Seelow unter dem Strich.

Am Samstag wurden zwei von drei angesetzten Partien abgesagt - darunter auch die beiden Auswärtsauftritte der Liga-Mitfavoriten Greifswalder FC (beim BSC Süd) und Blau-Weiß 90 (beim Ludwigsfelder FC). Gespielt wurde in Stahnsdorf, wo der MSV Pampow beim 2:2 einen Zähler entführen konnte. Früh schon brachte Zotke die Gäste mit seinem Treffer ins lange Eck mit 1:0 in Front, Krüsemanns Ausgleich kurz vor der Halbzeit per Kopf konterte Pampow umgehend durch Camkins noch vor dem Pausentee - sein Distanzschuss schlug wuchtig zur erneuten Führung ein. Der eingewechselte Matthäs sorgte in Durchgang zwei nach einem langen Einwurf für das 2:2. Kurz vor dem Ende vergab der RSV, der bei einem Sieg unter die Top-5 der Tabelle hätte springen können, vom Punkt noch den Sieg: MSV-Keeper Ellenschläger hielt mit seiner Parade das Remis fest.