CFC siegt glanzlos in Panitzsch

Der Chemnitzer FC hat sich im Landespokal gegen einen tapferen Kreisoberligisten durchgesetzt.

Im Achtelfinale des Sachsenpokals gastierte der Chemnitzer FC am Mittwoch bei Kreisoberligist SV Panitzsch/Borsdorf. Der tapfere Außenseiter wehrte sich vor 800 Zuschauern nach Kräften, konnte die 0:3-Niederlage am Ende aber nicht verhindern.

"Die haben das gut gemacht, mit Mann und Maus verteidigt. Wir haben da nicht die richtigen Mittel gehabt. Wir haben aber die drei Tore erzielt", wird CFC-Verteidiger Robert Zickert im MDR zitiert. Vidovic (14.), Keller (64.) und Schimmel (74.) erzielten die Tore für den Regionalligisten. "Ein Tag zum Genießen, wir haben uns so gut verkauft. Sprachlos, wir werden heute noch ein bisschen feiern", bilanzierte Tobias Heinrich vom SV.

Aachen, Kassel, FSV Frankfurt im Einsatz

In weiteren Landespokal-Spielen sind am Mittwochabend namhafte Klubs wie Alemannia Aachen, der Wuppertaler SV, der VfB Lübeck, Hessen Kassel oder der FSV Frankfurt gefordert. Auch Drittligist Viktoria Köln ist im Einsatz. Nord-Regionalligist Weiche Flensburg verlor bereits am Sonntag im Stadtduell beim Oberligisten TSB mit 1:2.