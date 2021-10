CFC möchte gegen Lok den "schnellen Dosenöffner" verhindern

Mit einer tollen Serie reist der 1. FC Lok Leipzig am Mittwoch zum Nachholspiel nach Chemnitz. Der CFC geht dennoch selbstbewusst ins Spiel und bekommt von Trainer Daniel Berlinski einen klaren Auftrag.

Der Chemnitzer FC rechnet am Mittwochabend (19 Uhr) mit 3500 Zuschauern im Stadion an der Gellertstraße. Davon werden laut Auskunft des Klubs rund 600 Fans aus Leipzig dabei sein. Die Vorfreude ist auch bei Berlinski groß. "Das ist natürlich ein außergewöhnliches Spiel mit viel Prestige", weiß der Coach um die Bedeutung der Partie.

In Runde drei des Landespokals in Sachsen schied Titelverteidiger Leipzig am Samstag zwar überraschend mit 0:2 gegen Fünftligist Budissa Bautzen aus, während der CF gegen Grimma einen 9:1-Sieg feierte. Doch Berlinski warnt und verweist auf die starke Serie in der Liga. Lok hat aus den letzten sechs Spielen 16 Punkte geholt und dabei 17:1 Tore erzielt.

Warnung vor Ziane

"Eine tolle Mannschaft, die in den letzten Wochen aber auch sehr häufig den schnellen Dosenöffner gehabt hat. Sie hat in drei Spielen recht früh 1:0 geführt. Dann nimmt so ein Spiel eine Dynamik für einen selbst auf und es spielt sich einfacher", sagt Berlinski und weiß, was zu tun ist: "Deshalb ist es wichtig, zu Beginn des Spiels sehr wach zu sein, nichts zuzulassen und sehr fokussiert zu verteidigen."

Das Verteidigen bereitete dem Trainer dabei wenig Kopfzerbrechen. "Wir gehören in der Defensive aber zu den absoluten Topmannschaften in der Liga", unterstreicht er. Dabei gilt es vor allem Leipzigs Angreifer Djamal Ziane zu bändigen. In sieben Partien traf der 29-Jährige bereits sieben Mal. "Wir wissen, wie gefährlich er ist", beruhigt Berlinski.