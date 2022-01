CFC Hertha 06 setzt sich an die Tabellenspitze - Mecklenburg Schwerin befreit sich

In den ersten Ligaspielen des neuen Jahres setzte sich der CFC Hertha 06 mit einem 2:1 gegen den Torgelower FC Greif an die Tabellenspitze. Mit dem gleichen Ergebnis fuhr der FC Mecklenburg Schwerin vom Brandenburger SC Süd 05 heim und schob sich damit ins Mittelfeld vor.

Kaum hat das neue Fußballjahr in der Oberliga NOFV-Nord begonnen, schon hat die Liga einen neuen Tabellenführer. Der CFC Hertha nämlich gewann sein Heimspiel gegen den Torgelower FC Greif.

Interessant war zunächst einmal der Blick auf die Aufstellung der favorisierten Hausherren: Während mit Okoronkwo ein Ex-Profi 90 Minuten auf der Bank blieb, spielte mit Winterneuzugang Weidlich ein anderer Ex-Profi bei seinem Debüt prompt durch.

In der 34. Minute brachte Gerlach die Charlottenburger mit seinem ersten Saisontreffer in Führung. Doch der alte und neue Tabellenachte aus Torgelow behielt den Kopf oben und kam durch Mista in der 51. Minute zum Ausgleich. Den Ausschlag gab an diesem Sonntag ein Foulelfmeter in der 65. Minute, den Kapan zum Siegtreffer für die Hertha 06 verwandelte. Mit dem 2:1 springt die Uluc-Elf auf Platz eins, hat freilich ein beziehungsweise zwei Spiele mehr absolviert als die Verfolger Blau-Weiß 90 Berlin und Rostocker FC, dessen für Samstag geplantes Nachholspiel gegen den Ludwigsfelder FC aufgrund von Corona-Fällen nicht stattfinden konnte.

Zwischen dem Brandenburger SC Süd 05 und dem FC Mecklenburg Schwerin konnte am Samstag hingegen gekickt werden. Hier bewiesen die Schweriner große Moral, denn nach dem Gegentor durch einen von Zambak verwandelten Elfmeter (52.) stand der FCM kurzzeitig mit dem Rücken zur Wand. Aber Zapel (61.) und Witkowski (71.) bogen das Spiel für die Gäste um, die sich damit acht Punkte von den Abstiegsrängen distanziert haben. Trainer Stefan Lau sagte nach dem Sieg: "Wir haben ein enorm wichtiges Spiel für uns entscheiden können. Auswärts muss man gut verteidigen und das haben meine Jungs über weite Strecken gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, die auch ihren tollen Charakter gezeigt haben."