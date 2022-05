CFC bindet Trainer Tiffert bis 2024

Der Chemnitzer FC muss den Gürtel enger schnallen. Der Vertrag mit Trainer Christian Tiffert wurde von den Himmelblauen inzwischen verlängert.

Nach einer durchwachsenen Saison in der Regionalliga Nordost kann der CFC im Saisonfinale (Sonntag, 13 Uhr, Heimspiel gegen Tasmania Berlin) am kommenden Wochenende zwar theoretisch noch bis auf Rang drei klettern, doch auch in der Spielzeit 2022/23 werden die Sachsen wieder viertklassig spielen.

Hinzu kommt die finanzielle Situation, die die Stimmung nicht gerade aufhellt an der Gellertstraße. Marc Arnold, Geschäftsführer des CFC, überbrachte den knapp 300 Anwesenden bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend keine guten Nachrichten: Die CFC Fußball GmbH wird voraussichtlich mit einem Minus von einer halben Million Euro aus der aktuellen Regionalliga-Saison gehen.

Arnold will mit dem CFC oben mitspielen

Erst wenn die Finanzierung steht - ein Sieg im Landespokal-Finale gegen Ligarivale BSG Chemie Leipzig am 21. Mai würde angesichts des Einzugs in den DFB-Pokal sicher nicht schaden -, kann die Kaderplanung vorangetrieben werden. Arnold möchte ein Team zusammenstellen, das oben mitspielen kann. Doch Qualität hat ihren Preis. Und Abstriche am Gehalt scheinen nicht alle Spieler, deren Verträge Ende Juni auslaufen, in Kauf nehmen zu wollen. In Robert Zickert und Stanley Keller haben erst zwei ihre Arbeitspapiere bis 2024 verlängert.

Sicher ist: Die Chemnitzer setzen auch in den kommenden Jahren auf Christian Tiffert. Der 40-Jährige hatte das Traineramt am 1. März vom überraschend beurlaubten Daniel Berlinski übernommen und unterschrieb kürzlich einen Vertrag bis 2024.

Ob Ex-Profi Niklas Hoheneder als Assistent an Tifferts Seite bleibt, ist offen. "Die vergangenen Monate haben richtig Spaß gemacht. Sie waren spannend, aufregend, lehrreich", erklärte der 35-Jährige, der seit vier Jahren beim CFC ist und gern über den Sommer hinaus bleiben würde. Allerdings gilt Hoheneders Arbeitspapier nur bis Saisonende.