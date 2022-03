CFC beurlaubt Trainer Berlinski und befördert Tiffert

Trotz drei Siegen in Folge hat sich der Chemnitzer FC von Trainer Daniel Berlinski getrennt. Seine Aufgaben übernimmt Co-Trainer Christian Tiffert. Für die überraschende Entscheidung hat Geschäftsführer Marc Arnold eine Erklärung.

Seit 14 Partien ist der CFC in der Regionalliga Nordost ungeschlagen, zuletzt gelangen drei Siege bei nur einem Gegentor. Dennoch haben die Himmelblauen am Dienstag Trainer Daniel Berlinski beurlaubt, wie der Verein mitteilte. "Für die verbleibenden Spiele in der Regionalliga Nordost sowie dem Wernesgrüner Sachsenpokal übernimmt fortan bis zum Saisonende Co-Trainer Christian Tiffert die Aufgaben als Cheftrainer des Chemnitzer FC", gab der CFC zudem bekannt.

Die Trainerentscheidung ist deshalb kein Schnellschuss, sondern ausschließlich eine strategische Überlegung für die positive Zukunft des CFC. Marc Arnold

"Die Entscheidung ist mir, gerade aufgrund der letzten Ergebnisse, nicht leichtgefallen", begann Arnold seine Erklärung. So sei "die Gesamtentwicklung über einen längeren Zeitraum" bewertet worden, die Analyse "ohne eine emotionale Verklärung" erfolgt. Mit dem Ergebnis, "die Position des Cheftrainers neu zu besetzen". "Die Trainerentscheidung ist deshalb kein Schnellschuss, sondern ausschließlich eine strategische Überlegung für die positive Zukunft des CFC", merkte Arnold noch an.

Der CFC liegt aktuell zehn Punkte hinter Spitzenreiter BFC Dynamo auf Rang 5 der Tabelle, neun Unentschieden verhinderten eine bessere Platzierung.

"Fußballexperte" Tiffert wird befördert

Weiter geht es jetzt mit Tiffert. Der 40-Jährige ist ein "erfahrener Fußballexperte", wie Arnold unterstreicht, "der bereits als aktiver Spieler und zuletzt als Co-Trainer seine Führungsqualitäten immer wieder unter Beweis gestellt hat. Ich bin froh, nach den Gesprächen mit Christian und seiner dabei signalisierten Bereitschaft eine optimale interne Lösung gefunden zu haben."