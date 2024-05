Rojas im Messi-Stil: Miami macht aus 0:2 ein 3:2

Inter Miami hat den fünften Sieg in Folge in der MLS eingefahren. Dabei sah es mit einem 0:2-Rückstand zunächst nicht gut aus. Aber Luis Suarez & Co. drehten die Begegnung in ein 3:2.

Eine Gala wurde es in dieser Woche nicht. Zuletzt hatte Lionel Messi beim 6:2 gegen die New York Red Bulls überragt und mit zwei Rekorden aufgewartet. Der argentinische Weltmeister kam auf ein Tor und gleich fünf Assists. Beim 3:2 in Montreal war der kleine Tempodribbler nun an keinem Treffer beteiligt.

In der Nacht zum Sonntag waren es zunächst die Gastgeber, die wesentlich besser ins Spiel kamen. Bryce Duke (22.) und Jules-Anthony Vilsaint (32.) hatten den Club de Foot Montreal mit 2:0 in Führung geschossen. Die Gäste aus Miami meldeten sich dann kurz vor der Pause an - und zwar richtig.

Zunächst war es Matias Rojas, der mit einem sensationellen Freistoß im Messi-Stil aus etwa 25 Metern das 1:2 erzielte. Kurz vor der Pause kam es sogar noch besser aus Sicht Miamis: In der dritten Minute der Nachspielzeit staubte Luis Suarez nach einer Ecke aus kurzer Distanz zum Ausgleich ab.

Cremaschi sorgt für Miamis Sieg

14 Minuten nach Wiederanpfiff hatte Inter die Begegnung dann sogar komplett gedreht. Rojas spielte einen tollen Pass auf den über die rechte Seite durchgebrochenen Benjamin Cremaschi, der das 3:2 erzielte. Bei diesem Ergebnis sollte es schließlich bleiben und Miami feierte bereits den fünften Sieg in Folge in der Major League Soccer.

In der Tabelle bedeutet das weiter Platz 1 für Messi und Co., die drei Punkte Vorsprung auf Cincinnati haben. Allerdings hat der Verfolger eine Partie weniger auf dem Konto. Weiter geht es für den MLS-Spitzenreiter dann am Donnerstag (1.30 Uhr MEZ) mit dem Auswärtsspiel bei Orlando City.