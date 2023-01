Nach Verlängerung: Barça zieht mit Glück ins Achtelfinale der Copa del Rey ein

Der FC Barcelona ist im Sechzehntelfinale der Copa del Rey mit einem blauen Auge davongekommen. Gegen Drittligist CF Intercity reichte dem FCB erst die vierte Führung zum Sieg - und das in der Verlängerung.

Ronald Araujo zeigt es an: Für den FC Barcelona geht es in der Copa del Rey weiter. IMAGO/CordonPress

Araujo vorne wie hinten hellwach

Die letzte Partie im Jahr 2022 hatte La-Liga-Tabellenführer FC Barcelona beim Derby gegen Espanyol (1:1) in den Sand gesetzt, zu Beginn des neuen Jahres sollte sich das im Sechzehntelfinale der Copa del Rey ändern. FCB-Coach Xavi beorderte dafür unter anderem Araujo erstmals seit seiner langwierigen Adduktorenverletzung aus dem September wieder in die Startelf. Dieser Schachzug zahlte sich direkt aus: Araujo stieg nach einer Ecke am höchsten und köpfte früh wuchtig die Führung (4.).

Wie erwartet waren die Katalanen im Anschluss besser, bissen sich an der Defensive des Drittligisten CF Intercity Sant Joan d'Alacant aber die Zähne aus. Der Underdog hatte in Minute 18 sogar die Chance auf den Ausgleich: Aaron Pinan umkurvte Inaki Pena im Tor, Araujo war aber hinten ebenso zur Stelle und rettete auf der Linie. Bis zur Pause blieb es beim 1:0. Depays abgefälschter Freistoß sprang gegen die Latte (27.), Ferran Torres verpasste das Tor um Zentimeter (45.+1).

Soldevila gelingt der Ausgleich - Dembelé trifft traumhaft

Verpassen sollte Barça ebenso die Anfangsphase in Hälfte zwei, während CF Intercity immer stärker wurde. Sogar so stark, dass der umjubelte Ausgleich per Abstauber durch Soldevila fiel (59.) - und das verdientermaßen.

Dembelé nutzte die erste gute Chance der Katalanen dagegen auf der anderen Seite und chippte die Kugel herrlich ins Tor (66.). Dem Underdog war dies egal: Soldevila traf für sein unbeeindrucktes Team wenig später erneut (74.), Barças Defensive schlief beim Kopfball zum 2:2.

In der Schlussphase der regulären Spielzeit wurde es dann richtig wild. Den Anfang machte Raphinha, der nach einer unglücklichen Aktion von Keeper Campos zum 3:2 für die Blaugrana einschob (77.). Zudem war der FCB dem vierten Treffer nahe, Ansu Fati (79.) und allen voran Raphinha vergaben. Der Brasilianer etwa kam nicht am stark reagierenden Campos im Tor vorbei (85.).

Dreierpacker Soldevila beschert die Verlängerung

Dies rächte sich sofort: Soldevila, der ebenfalls mal seinen Meister in FCB-Torwart Inaki Pena gefunden hatte (84.), schnürte den Dreierpack! Herzlich eingeladen wurde der Außenseiter aus Alicante von Marcos Alonso, der die Kugel in der Entstehung hergegeben hatte. Barcelona wurde am Ende eiskalt ausgekontert (86.).

Ansu Fati stellt glücklich den Endstand her

So ging es tatsächlich zwischen dem Tabellenführer von La Liga und einem Abstiegskandidaten aus der spanischen 3. Liga beim Zwischenstand von 3:3 in die Verlängerung. In dieser war Campos zunächst gegen Ansu Fati stark zur Stelle (92), doch die Beine seiner Vorderleute wurden merklich müder. Zum Glück von CF Intercity fehlte es Barça an Ideen.

Der 4:3-Endstand entstand also wenig überraschend aus einer glücklichen Situation des FC Barcelona: Ansu Fatis Schuss wurde von Nsue ins Tor abgefälscht (103.). Am Ende zogen die Katalanen durchaus glücklich ins Achtelfinale der Copa del Rey ein. CF Intercity ging in der Verlängerung die Puste aus.