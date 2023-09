Cernys Null-Tore-Ärger: "Ich bin definitiv nicht glücklich"

Vaclav Cerny kann eigentlich zufrieden sein. Schließlich stand der Neuzugang von Twente Enschede in vier von fünf Ligaspielen in der Wolfsburger Startelf. Die Tatsache allerdings, dass er noch nicht so spielt und vor allem trifft, wie er sich das vorstellt, ärgert den Tschechen.

Was Tore betrifft, ist Vaclav Cerny vor allem aus der vergangenen Saison verwöhnt. 13-mal traf er da für Twente Enschede in der Eredivisie, lediglich fünf Spieler im niederländischen Oberhaus, unter anderem der Torschützenkönig und Neu-Leipziger Leipzigs Xavi Simons (19 Tore für PSV Eindhoven), waren erfolgreicher. Dass nun nach fünf Ligaspielen immer noch die Null steht bei dem Tschechen, das wurmt ihn enorm. Ohnehin sei er selten zufrieden, berichtet Cerny, dem in der Liga bislang erst ein Assist gelungen ist. "Ich bin definitiv nicht glücklich", betont der 25-Jährige, "so wollte ich nicht starten."

Gleichwohl weiß Cerny auch, dass dies in den Bereich normal fällt. Neues Land, neue Liga, neue Mitspieler, der Flügelmann ist immer noch im Eingewöhnungsprozess. Und schließlich, so stellt er fest, ist die Bundesliga nun mal eben ein anderes Level als die Eredivisie. "Es ist definitiv härter als in Holland. Die Spielgeschwindigkeit ist in allen Belangen höher."

Zu langsam geht es ihm dennoch, was die persönlichen Zahlen betrifft, obgleich er sich keine konkreten Ziele gesetzt hat, was die Tore und Scorer angeht. Bislang hat er aber erst sechs Schüsse abgegeben, lediglich einer davon ging aufs Tor.

Woran liegt’s, dass es noch hapert bei dem Mann, der optisch wie spielerisch Arjen Robben ähnelt und wie der Niederländer die große Stärke darin hat, mit dem besseren linken Fuß von rechts nach innen zu ziehen? "Wir müssen insgesamt noch besser in die Positionen kommen, um Tore zu schießen. Daran arbeite ich jeden Tag, daran arbeitet das Team."

Mit 15 hatte Cerny die Wahl: Chelsea, Juve oder Ajax?

Daran arbeitet Cerny im Grunde schon sein ganzes Leben. In der Jugend gehörte er bereits zu den Topspielern Tschechiens, konnte im zarten Alter von 15 Jahren wählen: Chelsea, Juve oder Ajax? Cerny ging nach Amsterdam, lebte zunächst für zwei Jahre in einer Gastfamilie, bezog mit 17 seine erste eigene Wohnung. "Einerseits war es hart, weil ich meine Familie verlassen habe. Aber ich hatte immer Kopf, so gut wie möglich zu werden."

Mit 17 debütierte Cerny für Ajax unter Frank de Boer in der Eredivisie

Mit 17 debütierte er 2015 unter Frank de Boer in der Eredivisie für Ajax, eingewechselt wurde er damals für Riechedly Bazoer, den es ebenfalls mal nach Wolfsburg zog. Über Utrecht und Enschede führte auch für Cerny der nicht immer einfache Weg - zweimal erlitt er in seiner Karriere bereits einen Kreuzbandriss - im Sommer in die Autostadt.

Papa Vaclav Cerny ist das Vorbild

Mindestens gedanklich immer an seiner Seite: Der Papa, der, wie auch der Opa, ebenfalls Vaclav Cerny heißt. Und ja, sollte der Wolfsburger auch einmal einen Sohn bekommen, setzt er diese Familientradition fort, erzählt er lachend. Papa Vaclav jedenfalls bezeichnet er als Vorbild. Der auch Fußball gespielt hat, bei den Spielen heute aber nur selten vor Ort sein kann - weil er als Scout für Sparta Prag arbeitet.

Tor-Premiere gegen Frankfurt? "Ich hoffe es sehr"

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) werden die Mama, die Schwester und die Nichte dabei sein, wenn der VfL gegen Eintracht Frankfurt den vierten Saisonsieg einfahren will. Mit Cernys erstem Tor in der Bundesliga? "Ich hoffe es sehr."