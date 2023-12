Cerny, Tomas und Co.: Es war einmal eine Idee beim VfL

Die Saison läuft für den VfL Wolfsburg alles andere als nach Plan. Platz 11 ist das enttäuschende Zwischenergebnis, das Niko Kovac in die Bredouille bringt. Der Trainer ist schon längst von der Idee abgerückt, mit der der VfL vor wenigen Monaten in die Saison gestartet ist.

1. Spieltag, 2:0 gegen Aufsteiger Heidenheim. Kein Glanzstück, aber erfolgreich ist der VfL Wolfsburg in diese Saison gestartet. Mit einer 4-3-3-Formation gab es anschließend auch ein 2:1 in Köln. Nach der ersten Niederlage am 3. Spieltag bei der TSG Hoffenheim (1:3) erfolgte die erste systematische Anpassung von Niko Kovac, wenngleich es manchmal ja nur Nuancen sind, die sich da verändern. Beim 2:1 gegen Union Berlin schickte der Trainer seine Mannschaft in einem 4-2-3-1 ins Spiel. Meistens sorgten Niederlagen - und davon gab es nicht wenige - für weitere Veränderungen. Von der Idee, die der VfL im Sommer im Kopf hatte, ist aktuell nicht mehr viel geblieben. Mittlerweile hat sich der Coach defensiv auf eine Dreier- bzw. Fünferkette festgelegt. Kovac bestätigt: "Ja, es ist schon so, dass wir alles mit der Viererkette geplant haben, aber man muss versuchen, die Sachen, die nicht funktionieren, zu ändern."

Zuletzt stand kein Flügelspieler mehr in der VfL-Startelf

Was im Moment jedoch die Kaderplanung des Sommers ad absurdum führt. Zu den drei Flügelspielern Patrick Wimmer, Jakub Kaminski und Kevin Paredes kamen auch noch Tiago Tomas und Vaclav Cerny hinzu. Vollgas über die Außenbahnen, das war der Plan, der bislang so gar nicht aufging. Wimmer, der Topscorer der Vorsaison, spielte vor seiner Syndesmoseverletzung kaum eine Rolle, Shootingstar Kaminski ist in seiner zweiten Saison ein Schatten seiner selbst, alle anderen kommen über den Status des Mitläufers nicht hinaus. Bezeichnend: Zuletzt beim 0:1 gegen Freiburg stand keiner der Flügelspieler in der Startformation, im Wolfsburger 3-2-4-1 bildete Kovac im Mittelfeld eine Raute.

"Defensiv schon sehr viel stabiler": Wolfsburg und die Dreierkette

Der Trainer erklärt den Weg weg von der ursprünglichen Idee. Die ersten Veränderungen, bei der die Viererkette noch beibehalten wurde, berichtet er, führten nicht zur erhofften Verbesserung. "Und dann muss man eben zusehen, dass man gewisse Sachen abändert, um eine gewisse Stabilität reinzubekommen." Deswegen der Wechsel zum verstärkten Bollwerk, gegen den Ball verteidigen seither fünf Spieler auf einer Linie. Der Erfolg bleibt überschaubar. Wenngleich Kovac feststellt: "Ich glaube, dass wir gerade defensiv schon sehr viel stabiler geworden sind als in der Viererkette."

Das Ende der Experimente? Wohl noch nicht

Das Ende der Experimente, der Suche nach dem passenden System, dem passenden Personal? Wohl nicht. "Ich glaube", sagt der Trainer, "dass es mittelfristig und langfristig, wenn alles in die richtige Richtung läuft, wieder eher in die Viererkette geht als in die Dreierkette." Im Erfolgsfall wäre dies eine gewünschte taktische Flexibilität. Beim VfL wirkt dies alles noch wie die verzweifelte Suche nach etwas Funktionierendem. Fernab der eigentlichen Idee.